Ile Maurice: Le contrat d'OQ Trading prolongé pour profiter des coûts avantageux

Les contrats d'approvisionnement en produits pétroliers font l'objet d'ajustements dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la volatilité des cours internationaux. Pour les produits dits «white oil» - notamment l'essence (Mogas), le diesel (Gas Oil), le Jet A1 et le Marine Gas Oil - c'est actuellement OQ Trading qui assure l'approvisionnement du pays.

Selon le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, le contrat avec OQ Trading, qui devait arriver à échéance fin juillet, a été prolongé de deux mois. Cette extension était prévue dans les clauses contractuelles. «Le contrat d'OQ, comparé à il y a un an, représente une économie d'environ Rs 1 milliard sur une année. C'est la raison pour laquelle nous avons étendu le contrat», avance le ministre.

Cette décision intervient alors que les nouveaux appels d'offres lancés dans le contexte actuel risquent d'être plus coûteux, notamment en raison des tensions persistantes au Moyen-Orient. «Les appels d'offres lancés aujourd'hui sont normalement plus chers avec le conflit. Il est donc préférable de profiter des conditions actuelles», indique-t-il.

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Pour illustrer l'évolution des prix, Michaël Sik Yuen explique que le coût de l'essence repose sur deux composantes : le «premium price» et le «Platts price». Le premier correspond au prix fixé lors de l'appel d'offres avec le fournisseur retenu. Il inclut notamment le fret, l'assurance, les frais liés à la sécurité, les opérations de chargement et de déchargement ainsi que la marge bénéficiaire du fournisseur. Lorsqu'un appel d'offres est lancé, chaque compagnie soumet son prix et celle proposant l'offre la plus basse est sélectionnée.

À ce prix s'ajoute ensuite le «Platts price», qui correspond au prix du marché au jour de la transaction. À titre d'exemple, le ministre cite que le prix du Platts pour l'essence était de 925,50 USD par tonne métrique le 1er juillet, de 909,75 USD le 2 juillet et de 929,75 USD le 3 juillet. Il tourne actuellement autour de 1 000 dollars par tonne métrique.

Par ailleurs, concernant l'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), le contrat actuel doit prendre fin le 31 octobre. Une possibilité d'extension existe également, mais aucune décision n'a encore été prise. Selon Michaël Sik Yuen, le contrat actuel représente une économie d'environ Rs 400 millions sur un an. «Si le conflit perdure, il pourrait être dans notre intérêt de prolonger le contrat pour une période de deux mois supplémentaires», précise le ministre.