Ile Maurice: Désiré Cateaux, 70 ans, fauché mortellement par une voiture

Un homme de 70 ans a perdu la vie dans un accident de la route survenu dans la soirée du samedi 18 juillet à Port-Louis. La victime, Désiré Cateaux, un retraité habitant Old Moka Road, derrière la mosquée Al Madina, a été mortellement percutée par une voiture alors qu'elle se trouvait le long de Brabant Street, aux abords du flyover de Venus.

Dans son quartier, Désiré Cateaux était connu comme une personne serviable et disponible, toujours prête à aider son entourage. Ses proches et voisins le décrivent comme quelqu'un sur qui ils pouvaient compter en toutes circonstances. Le soir du drame, le septuagénaire rentrait chez lui après avoir prêté main-forte à un ami dans son commerce.

L'accident s'est produit aux alentours de 20 h. Selon les premiers éléments recueillis, une voiture conduite par un homme de 28 ans, habitant Plaine-Verte, circulait sur cet axe lorsqu'elle a percuté le piéton.

Alertés, les services d'urgence se sont rendus sur les lieux. Le médecin du SAMU de service a constaté le décès de Désiré Cateaux sur place. Le corps du septuagénaire a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, par la police.

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Les policiers ont effectué les premières constatations sur le lieu de l'accident. Le conducteur du véhicule a été conduit sur place et a indiqué aux enquêteurs le point d'impact présumé, l'endroit où sa voiture s'est immobilisée après la collision ainsi que celui où le piéton a chuté sur la chaussée. Ces différents points ont été marqués en sa présence.

Les images des caméras du réseau Safe City couvrant la zone ont été sécurisées et marquées pour les besoins de l'enquête. Le véhicule impliqué dans l'accident a été placé au poste de police afin d'être soumis à un examen approfondi.

Un alcootest effectué sur le conducteur s'est révélé négatif. Celui-ci a néanmoins été arrêté et placé en détention. Il a comparu devant la Bail and Remand Court hier. Une notice d'infraction lui a également été servie.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.