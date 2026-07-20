Ile Maurice: Des étudiants imaginent la banque de demain

Repenser l'expérience bancaire pour la génération Z : c'est le défi relevé par les étudiants en Design et Communication de Curtin Mauritius dans le cadre du MCB Design Challenge 2026. L'équipe Designers.psd a remporté la compétition et décroché un pr ix de Rs 50 000 le 8 juillet. Organisé conjointement par la MCB et Curtin Mauritius, le concours a réuni 27 étudiants autour du thème Reimagining the future of banking for Gen Z. Pendant trois semaines, les participants ont travaillé sur des solutions bancaires centrées sur l'humain, avec l'accompagnement de professionnels de la MCB à travers des ateliers et des séances de mentorat.

Le jury, composé de représentants de la MCB, a salué l'approche de l'équipe gagnante, notamment sa capacité à comprendre les besoins des clients et à transformer ces insights en solutions innovantes. Pour Curtin Mauritius, cette initiative illustre l'importance de projets réels dans la formation des futurs créatifs, en leur offrant une immersion concrète dans les enjeux du monde professionnel.

Pour Adrian Vermooten, Group Chief Customer Experience Officer, ce type de compétition mesure la capacité des étudiants à penser comme de vrais professionnels du design : «Comprendre le client et ce qui compte vraiment pour lui, puis traduire cela en design, c'est essentiel. C'est exactement ce que l'équipe gagnante a démontré : une recherche solide, une problématique bien posée, une solution testée puis retestée auprès du client.»