Ile Maurice: Une lettre anonyme relance des questions sur le climat de travail

Le climat de travail dans un collège du Nord est de nouveau au centre des préoccupations. Une lettre de sept pages, adressée au ministère de l'Éducation et datée du 1er juillet, dresse un portrait préoccupant de la gestion de cet établissement sous la responsabilité du recteur par intérim. Signée par un groupe se présentant comme des membres du personnel enseignant et non enseignant, elle réclame l'ouverture d'une enquête indépendante sur une série de pratiques que ces derniers jugent préoccupantes.

Les auteurs décrivent un environnement de travail marqué «par la peur, la méfiance et les divisions». Ils estiment que le mode de gestion aurait progressivement détérioré les relations professionnelles au sein de l'établissement et dénoncent ce qu'ils qualifient de «climat d'intimidation». Parmi les principaux griefs évoqués figure le traitement réservé au personnel non enseignant. Les signataires affirment notamment qu'une sonnette électrique aurait été installée dans certains bureaux administratifs pour convoquer des employés, pratique qu'ils jugent contraire au respect dû aux fonctionnaires. Ils évoquent également «des tensions récurrentes avec des parents d'élèves et des altercations entre des membres de l'équipe de direction».

La lettre soulève aussi des interrogations sur certaines pratiques administratives. Un enseignant aurait été chargé de responsabilités normalement assumées par l'administration, notamment l'élaboration d'emplois du temps de remplacement et l'organisation d'examens blancs. Cette organisation aurait engendré des erreurs dans les horaires de surveillance et créé une confusion sur les responsabilités de chacun. Ils demandent que des allégations selon lesquelles certains sujets d'examens internes auraient été photocopiés hors de l'établissement soient vérifiées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre volet abordé : la gestion des fonds de la Parent-Teacher Association. Les signataires s'interrogent sur certaines dépenses engagées lors d'événements scolaires, notamment le nombre de gâteaux commandés pour des cérémonies ou pour offrir un déjeuner au personnel. Ils demandent au ministère de vérifier si ces dépenses étaient conformes aux objectifs de l'association.

La lettre fait aussi état d'allégations sur la modification d'un rapport officiel d'examen, la collecte de déclarations écrites auprès d'élèves mineurs, des changements fréquents des calendriers d'examens ainsi que l'implication présumée d'élèves dans une pétition de soutien au recteur par intérim. Les auteurs estiment que ces différents éléments méritent d'être examinés par les autorités compétentes.

Ils évoquent enfin un climat de travail qui aurait conduit plusieurs membres du personnel à demander leur mutation et invitent le ministère à examiner non seulement la situation actuelle, mais également le parcours administratif du recteur par intérim lors de ses précédentes affectations.

Selon les informations recueillies, le département des ressources humaines du ministère de l'Éducation s'est déjà penché sur cette affaire et a mené une enquête interne. À ce stade, les conclusions de cette démarche n'ont pas été rendues publiques. Il faut savoir que la lettre a également été envoyé au Prime Minister's Office, à l'Equal Opportunities Commission,à l'Ombudsperson for Children et à la Financial Crimes Commission.