Sénégal: Fondateur du groupe Sonam assurances, Diouldé Niane tire sa révérence - La prime ultime

Il est des hommes dont le parcours épouse celui d'une institution. Des hommes qui ne se contentent pas de créer une entreprise, mais qui façonnent un secteur, inspirent une génération et impriment leur vision dans le paysage économique d'un pays. Diouldè Niane était de ceux-là.

Le Sénégal vient de perdre l'un de ses plus grands entrepreneurs. Diouldé Niane, Fondateur et président du groupe SONAM (Société Nationale d'Assurances Mutuelles), est décédé ce 19 juillet 2026. Une figure tutélaire du paysage économique sénégalais et africain s'éteint, laissant derrière elle un héritage entrepreneurial et humain d'une rare envergure.

Un pionnier visionnaire

Diouldé Niane n'était pas un homme d'affaires comme les autres. Avec sa disparition, le Sénégal perd bien davantage qu'un chef d'entreprise. Il perd un pionnier.

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Un homme qui avait compris, bien avant beaucoup d'autres, que l'assurance ne se résume pas à des contrats ou à des primes. Elle est une promesse. Celle de protéger les familles, de sécuriser les entreprises, d'accompagner les investissements et, au fond, de participer à la construction de la confiance sans laquelle aucune économie moderne ne peut prospérer.

Lorsque Diouldé Niane fonde la Société Nationale d'Assurances Mutuelles (SONAM), le secteur est encore en quête de ses repères. Il choisit pourtant d'y investir son énergie, son intelligence et sa foi dans le potentiel des entreprises nationales. Son intuition était simple : le Sénégal devait disposer d'acteurs capables de rivaliser avec les grandes compagnies internationales tout en demeurant profondément enracinés dans les réalités locales.

Mais il faut remonter à 1956, année de création d'AOF Assurances, une mutuelle d'assurances agricoles de l'époque coloniale. Dix ans plus tard, après l'indépendance, celle-ci sera transformée en véritable société de droit sénégalais, la Mutuelle d'assurances agricoles du Sénégal (Maas). C'est là que Diouldé Niane fait ses premiers pas, en tant que responsable technique, avant d'en devenir le directeur général.

En 1972, il crée le groupe Sonam, actif à la fois dans l'IARD (Sonam Assurances) et le segment vie (Sonam Vie), et détenu majoritairement par des mutuelles (même si Diouldé Niane possède une petite part du capital des sociétés anonymes filiales).

Au cours des années 1990, l'État du Sénégal se désengage du secteur en abandonnant ses activités d'assurances, de crédit et de cautionnement. Naît alors la Société nationale d'assurances du crédit et du cautionnement (Sonac), qui fait elle aussi partie du groupe Sonam.

Un Groupe Leader

Grâce à son ancienneté et à son expertise, et avec un chiffre d'affaires consolidé de plus de 30 milliards de F CFA en 2024, Sonam est aujourd'hui leader au Sénégal .

Contrairement à nombre d'autres pionniers du secteur, Diouldé est un pur produit des assurances. Il figure parmi les premiers diplômés en actuariat au Sénégal. Il sait qu'une nouvelle ère s'ouvre avec les récentes implantations africaines. Ce sont les deux sociétés anonymes du groupe, Sonam Assurances et Sonam Vie, qui porteront ces développements.

Année après année, la SONAM s'est imposée comme l'une des signatures les plus respectées de l'assurance sénégalaise. Une maison bâtie sur la rigueur, la prudence financière et la fidélité à ses engagements. Dans l'univers exigeant des assurances, où la confiance est le premier capital, la compagnie a su gagner celle de milliers de particuliers, d'entreprises et d'institutions.

Au fil du temps, la SONAM est devenue bien plus qu'une compagnie d'assurance. Elle s'est hissée parmi les acteurs majeurs du marché sénégalais et de l'espace CIMA, occupant une place de premier plan, notamment dans l'assurance-vie, où sa solidité financière et sa capacité d'innovation lui ont permis de figurer durablement parmi les références du secteur.

Mais les bâtisseurs ne connaissent jamais les frontières. Diouldè Niane regardait déjà au-delà du marché national. Son ambition était celle d'une entreprise sénégalaise capable de rayonner en Afrique , de porter haut les couleurs d'un savoir-faire local et de démontrer que les champions africains pouvaient naître, grandir et conquérir d'autres marchés sans renoncer à leur identité.

Cette ambition aura largement contribué à faire de la SONAM un groupe respecté, dont le nom inspire aujourd'hui confiance bien au-delà des frontières du Sénégal.

Un héritage qui dépasse les chiffres

Ceux qui l'ont côtoyé évoquent un homme discret, peu enclin aux éclats médiatiques, mais exigeant envers lui-même comme envers ses collaborateurs. Une exigence qui n'avait rien d'une posture. Elle procédait d'une conviction : les institutions durables se construisent dans le silence du travail bien fait, bien plus que dans le bruit des discours.

Dans un monde économique où l'immédiateté tend souvent à l'emporter sur la vision, Diouldè Niane appartenait à cette génération de dirigeants qui bâtissaient pour plusieurs décennies. Il croyait aux entreprises qui survivent à leurs fondateurs. Il croyait à la transmission, à la gouvernance et à la pérennité.

C'est peut-être là son plus grand héritage.

Les chiffres évolueront. Les classements changeront. Les marchés connaîtront d'autres cycles. Mais demeurera cette intuition fondatrice : celle d'avoir démontré qu'une compagnie sénégalaise pouvait s'imposer parmi les références de l'assurance dans la zone CIMA sans jamais renoncer à ses valeurs.

Aujourd'hui, le monde des assurances est en deuil. Avec lui, c'est toute la communauté économique sénégalaise qui salue un capitaine d'industrie dont l'oeuvre continuera de vivre dans chaque contrat honoré, chaque famille protégée et chaque entreprise accompagnée par la SONAM.

Les grands entrepreneurs ne disparaissent jamais tout à fait. Ils demeurent dans les institutions qu'ils ont élevées, dans les femmes et les hommes qu'ils ont formés, dans les convictions qu'ils ont semées.

Diouldé Niane tire sa révérence.

Le Sénégal perd un patriarche de l'économie. Le monde de l'assurance africain perd un géant, un monument. Et beaucoup d'entre nous perdent un modèle.

Mais la maison qu'il a construite continuera, longtemps encore, à raconter son histoire. L'héritage reste acquis.