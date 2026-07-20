Sénégal: Direction générale des impôts et des domaines - Déploiement de la solution électronique, SenTimbre

La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) informe les usagers du déploiement d'une nouvelle solution de gestion électronique du timbre fiscal, dénommée SenTimbre.

Selon un communiqué de presse, plus sécurisée, adaptée aux exigences actuelles de célérité et intégralement administrée par la Dgid, SenTimbre est désormais l'unique application d'acquisition de quittance et de consommation de timbre en vigueur au Sénégal.

Avec SenTimbre, souligne la Dgid, plus besoin de vous déplacer.

«Achetez votre timbre ou votre quittance en toute sécurité, où que vous soyez et 24h/24, directement depuis votre smartphone ou tablette en 5 étapes : 1. Téléchargez l'application SenTimbre sur l'App Store ou le Play Store ; 2. Créez votre compte en renseignant vos coordonnées ; 3. Sélectionnez le type de timbre ou de quittance dont vous avez besoin ; 4. Payez en ligne et recevez instantanément votre timbre doté d'un QR code unique et d'un code court ; 5. Présentez-le directement, sans besoin de l'imprimer, au service destinataire pour finaliser vos démarches administratives », explique la Dgid. Selon la même source, les usagers ont également la possibilité d'acheter leur timbre via l'application Max IT à travers le service « FAY SAMA IMPOT ».

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La Dgid informe qu'à partir du 20 juillet 2026, seuls les timbres générés à partir de SenTimbre seront reconnus sur l'ensemble du territoire national.

Du 20 juillet au 15 août 2026, les détenteurs de timbres ou quittances physiques achetés avant le 20 juillet et non encore utilisés sont invités à se rapprocher du Centre des services fiscaux (Csf) le plus proche pour obtenir un timbre de substitution.