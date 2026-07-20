Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Le Général Birame Diop prend les rênes de la Commission

Le Sénégal franchit une étape majeure dans sa diplomatie régionale. Le général d'armée aérienne (2S) Birame Diop a été porté à la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), ouvrant un nouveau chapitre pour l'organisation sous-régionale confrontée à des défis sécuritaires, politiques et institutionnels sans précédent.

Cette accession marque une première historique pour le Sénégal, auquel les chefs d'État de la Cédéao avaient confié, en décembre 2025, la direction de la Commission pour le mandat 2026-2030. Le président Bassirou Diomaye Faye avait officiellement désigné le ministre des Forces armées comme candidat du Sénégal, misant sur un profil reconnu pour son expérience militaire, diplomatique et multilatérale.

Cette double expérience nationale et internationale est considérée comme un atout pour diriger une organisation appelée à gérer des crises complexes, allant du terrorisme aux transitions politiques, en passant par les tensions entre la Cédéao et les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES).

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Le nouveau président de la Commission prend ses fonctions dans un contexte particulièrement sensible. La Cédéao fonctionne désormais avec douze États membres après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'organisation doit également renforcer son rôle dans la lutte contre le terrorisme, relancer l'intégration économique régionale et maintenir le dialogue avec les États de l'AES afin d'éviter une fragmentation durable de l'espace ouest-africain.

Né le 29 mars 1961 à Thiès, Birame Diop a occupé plusieurs postes stratégiques au sein des Forces armées sénégalaises. Ancien chef d'état-major de l'Armée de l'air puis chef d'état-major général des Armées, il a également servi comme conseiller militaire du Secrétaire général des Nations unies entre 2021 et 2024, avant d'être nommé ministre des Forces armées en avril 2024.