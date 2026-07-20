Sénégal: Ismaïla Sarr rêve de remporter le Ballon d'Or africain

Saint-Louis — Le footballeur international sénégalais Ismaïla Sarr, auteur de 4 buts avec les Lions lors du Mondial 2026, a confié son envie de gagner un jour un trophée individuel comme le Ballon d'or africain, le rêve de tout footballeur africain.

Ismaïla Sarr termine meilleur buteur africain lors de la Coupe du monde 2026. Le sociétaire de Crystal Palace a de même inscrit 21 buts cette saison toutes compétitions confondues, en remportant la Ligue Conférence de l'UEFA. Il termine meilleur buteur de cette compétition.

"Tout joueur rêve un jour de remporter le Ballon d'Or africain, c'est-à-dire un trophée individuel. Quand tu vois que des joueurs sénégalais comme Sadio Mané (2019 et 2022) et El Hadji Diouf (2001 et 2002) l'ont déjà gagné, tu as cette envie de le gagner", a déclaré le champion d'Afrique dans un entretien avec l'APS.

Il considère que les trophées individuels, comme collectifs, sont importants dans la carrière d'un footballeur. "Effectivement, c'est un rêve pour moi de gagner un titre individuel", a-t-il insisté.

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Répondant à certaines rumeurs sur un possible transfert cet été à Manchester United (élite anglaise), son club de coeur depuis son enfance, Ismaïla Sarr assure être toujours lié à Crystal Palace. "Je suis en contrat avec Crystal Palace pour trois ans, c'est à eux de décider. Le football est mon métier et je le pratique avec plaisir", a-t-il répondu.

Actuellement en vacances dans sa ville natale, Ismaïla Sarr en a profité pour organiser un week-end d'actions socio-éducatives et sportives, lequel a été marqué par une remise de dons, un concert pour ses fans, ainsi qu'un match de gala au stade Mawade Wade.