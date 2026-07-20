Sénégal: Thiès - 200 jeunes formés en géométrie et topographie

Thiès — Deux-cent jeunes ont reçu leur attestation, dimanche à Thiès, après huit mois de formation en géométrie et topographie, a constaté l'APS.

La formation en géométrie et en topographie a été organisée par le mouvement MASLA, créé le 26 septembre 2024, pour oeuvrer à la formation professionnelle, au soutien scolaire et à l'accompagnement des femmes.

La promotion de l'entrepreneuriat, les actions sociales, les équipements sportifs et la création d'opportunités pour les jeunes, font aussi partie du champ d'action de cette structure.

"Cette formation en géométrie et topographie doit être le point de départ d'une nouvelle vie. Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est mis au service de la société", a expliqué le président du mouvement MASLA, Massamba Diop.

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Il a invité les 200 jeunes récipiendaires à faire preuve d'engagement, de courage, de persévérance et à avoir confiance en eux.

"Vous avez le talent, l'intelligence et l'énergie nécessaires pour réussir et contribuer au développement de notre commune et de notre pays", a soutenu M. Diop.

Pour lui, les investissements dans la formation professionnelle, l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat, les infrastructures et le développement territorial, constituent des leviers essentiels pour bâtir un Sénégal plus prospère.

"Notre responsabilité collective est de faire en sorte que les Sénégalais, et les Thiéssois en particulier, puissent pleinement bénéficier de ces opportunités", a-t-il conclu.