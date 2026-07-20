Afrique: Boxe, judo, athlétisme - Le Togo affiche les couleurs

20 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

A quelques jours du coup d'envoi des Jeux du Commonwealth à Glasgow (23 juillet-2 août), la délégation togolaise devra composer avec le forfait de Noah Lawson, blessé.

Le Comité olympique national a dévoilé sa sélection : dix athlètes, trois disciplines. En boxe, Yaya Charif (poids coqs, 50-55 kg) et Salifou Ramzi (super-lourds, +90 kg) porteront les couleurs togolaises. En judo, les frères Matthéo Lawson (-73 kg) et Médéric Lawson (-66 kg), accompagnés de Noëline Koro (+78 kg), tenteront de créer la surprise.

L'athlétisme reste la discipline phare avec cinq engagés : Nayo Médard (100 m, 200 m), Fayza Issaka Abdoukerim (100 m, longueur), Makman Yoagbati (800 m) et Philippe Djo Petitjean (110 m haies).

Initialement aligné sur 100 m et 200 m, Noah Lawson devra finalement observer la compétition depuis les tribunes, victime d'une blessure. Son remplacement, s'il a lieu, se heurte aux délais administratifs imposés par l'organisation.

Le Togo peut participer aux compétitions depuis son adhésion au Commonwealth il y a 4 ans.

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