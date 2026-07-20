Togo: Le vrai prix de la négligence

Les éclatements de pneus sur les poids lourds sont de plus en plus fréquemment signalés sur les routes togolaises. Un phénomène loin d'être anodin, qui met en lumière un problème structurel du transport routier : l'état préoccupant des pneumatiques sur les véhicules lourds.

De nombreux accidents impliquant des camions trouvent leur origine dans le mauvais état des pneus ou dans un sous-gonflage chronique, souvent lié aux surcharges systématiques que subissent ces véhicules. Un pneu conçu pour une charge donnée, mais sollicité au-delà de ses capacités, s'échauffe plus vite, s'use de manière irrégulière et devient beaucoup plus vulnérable à l'éclatement, en particulier sur de longs trajets à vitesse soutenue.

Face à cette réalité, les contrôles restent peu fréquents, qu'il s'agisse des vérifications internes aux entreprises de transport ou des visites techniques obligatoires censées garantir la sécurité des véhicules en circulation.

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Derrière cette négligence se cache une réalité économique difficile à ignorer. Changer les pneus d'un poids lourd représente une dépense importante, et de nombreuses entreprises de transport rechignent à engager cet investissement, pourtant essentiel à la sécurité de leurs chauffeurs comme des autres usagers de la route. Certaines préfèrent prolonger la durée de vie de pneus usés, quitte à multiplier les risques, plutôt que d'immobiliser un véhicule ou d'en assumer le coût de remplacement.

Cette logique de court terme se paie souvent au prix fort : un pneu qui éclate à vive allure sur un axe fréquenté peut transformer un simple incident mécanique en accident grave, impliquant motocyclistes, automobilistes ou piétons pris dans la trajectoire du véhicule.

La visite technique obligatoire, qui porte notamment sur le système de freinage, l'éclairage, la direction, les pneus, la suspension et l'état général du véhicule, existe précisément pour prévenir ce type de situation. Mais son application reste inégale, et les sanctions contre les véhicules en mauvais état circulant malgré tout semblent insuffisantes pour changer durablement les comportements des transporteurs.

Pour les spécialistes de la sécurité routière, la solution passe par un double effort : un contrôle plus rigoureux et plus systématique des poids lourds, mais aussi une prise de conscience des entreprises de transport, pour qui l'entretien des pneumatiques ne devrait plus être perçu comme une charge évitable, mais comme un investissement incontournable dans la sécurité de tous.