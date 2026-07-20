Gabon: Fer de Belinga - Plus de 250 milliards de FCFA investis, Fortescue dresse le bilan de ses trois premières années au pays

Trois ans après son arrivée au Gabon, Fortescue poursuit méthodiquement le développement du projet de fer de Belinga. Si l'exploitation du minerai n'a pas encore débuté, l'entreprise australienne estime avoir franchi plusieurs étapes structurantes qui traduisent l'avancement progressif de l'un des plus importants projets miniers du pays.

Le 1er juillet 2026, Fortescue a présenté le bilan de ses trois premières années d'activité dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Des investissements aux infrastructures, en passant par les travaux géologiques et l'emploi local, l'entreprise met en avant les fondations déjà posées avant la phase d'exploitation minière.

Selon les chiffres communiqués, plus de 250 milliards de FCFA ont été investis depuis son arrivée au Gabon. Un montant qui a notamment permis la réalisation et la programmation de 225 000 mètres linéaires de forages destinés à mieux connaître le potentiel du gisement et à préparer les prochaines phases du projet.

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Sur le terrain, Fortescue revendique également plus de 450 kilomètres de routes développées et entretenues afin de faciliter l'accès aux différents sites du projet. À cela s'ajoutent plus de 900 places d'hébergement installées pour accompagner les activités opérationnelles et la présence des équipes mobilisées sur le chantier.

Le volet humain figure également parmi les éléments mis en avant par l'entreprise. Plus de 700 Gabonaises et Gabonais sont aujourd'hui directement impliqués dans le projet, témoignant de la volonté affichée d'associer les compétences nationales au développement de Belinga.

Ces réalisations s'inscrivent dans la continuité de la convention minière signée entre l'État gabonais et Fortescue, qui prévoit, à terme, des investissements de plusieurs milliards de dollars ainsi que la création de milliers d'emplois directs et indirects.

Si les attentes demeurent importantes autour du lancement effectif de l'exploitation minière, le bilan présenté par Fortescue rappelle qu'avant de devenir une mine, Belinga se construit progressivement. Les investissements consentis, les infrastructures déployées et les travaux techniques engagés constituent autant d'étapes qui permettront de déterminer le rythme et l'ampleur des prochaines phases de ce projet stratégique pour l'économie gabonaise.