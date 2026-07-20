Gabon: Visite d'Etat en République française - Le Président de la République rencontre les personnels diplomatiques

En marge de sa visite d'Etat en République française, le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré les diplomates ainsi que l'ensemble des personnels de l'Ambassade de la République gabonaise en France.

Ouvrant les échanges, l'Ambassadeur du Gabon en France a présenté au Chef de l'Etat le fonctionnement de la représentation diplomatique, les missions qui lui sont assignées ainsi que les principaux défis auxquels elle est confrontée.

Il a notamment attiré l'attention du Président de la République sur des dysfonctionnements liés au comportement de certains agents, marqués par des absences injustifiées, des retards répétés et des manquements aux exigences du service public, autant de pratiques qui nuisent au bon fonctionnement de la mission diplomatique.

Prenant également la parole, l'Ambassadeur, Délégué permanent du Gabon auprès de l'UNESCO, a évoqué plusieurs contraintes d'ordre opérationnel auxquelles son institution est confrontée, soulignant la nécessité de renforcer les moyens de fonctionnement afin d'améliorer son efficacité et son rayonnement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Très attentif à ces différentes préoccupations, le Président de la République a pris bonne note des difficultés exposées et s'est engagé à apporter des réponses adaptées afin d'améliorer les conditions de fonctionnement des représentations diplomatiques gabonaises.

Le Chef de l'Etat a toutefois fermement condamné les comportements incompatibles avec les exigences de la fonction diplomatique. Il a rappelé que chaque agent représente la République gabonaise et qu'à ce titre, il est tenu à une exemplarité irréprochable, à la discipline, à la ponctualité, au professionnalisme et au sens du devoir.

Exhortant chacun à un véritable sursaut de responsabilité, le Président de la République a invité l'ensemble des personnels à se ressaisir et à servir l'Etat avec loyauté, rigueur et dignité. Il a insisté sur le fait que la nouvelle dynamique engagée par le Gabon exige une administration diplomatique performante, crédible et entièrement mobilisée au service des intérêts supérieurs de la nation.

Cette rencontre avec le Chef de l'Etat , traduit sa volonté de faire de la diplomatie un instrument d'influence, de développement et de rayonnement international, au service de l'image renouvelée du Gabon.

La visite d'Etat se poursuivra ce lundi 20 juillet 2026 avec plusieurs rencontres , dont l'entretien officiel entre le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et son homologue français, Son Excellence Emmanuel Macron.