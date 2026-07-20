Tunisie: Médaille d'or au South Sectional Championship - Ahmed Hafnaoui dans son rythme

Ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent dans l'actualité de tous les jours qu'Ahmed Ayoub Hafnaoui est au chômage.

On l'a quelque peu perdu de vue depuis son éclatante sortie lors de la finale des 500 yards nage libre du championnat universitaire américain. Avec un temps de 4'06"56, il avait remporté la médaille d'or. Son compère, Ahmed Jaouadi, s'était classé deuxième avec un temps de 4'06"90, glanant la médaille d'argent au passage.

La dernière sortie de Hafnaoui pour le compte des championnats de la Zone Sud, Section Sud, prouve qu'il est déjà sur une belle courbe ascendante. Il a remporté l'épreuve du 200 m nage libre, retrouvant ainsi ses sensations après s'être qualifié pour la finale de cette distance aux championnats de natation de Floride. Il a commencé par dominer en éliminatoire la quatrième série avec un temps de 1'52"94, confirmant ainsi sa progression constante en vue des prochaines compétitions internationales.

Le champ des possibles !

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Hafnaoui a, ensuite, poursuivi sur sa lancée en s'imposant en finale en 1'50"76, confirmant au passage son regain de plénitude en bassin de 50 m après une absence de près de deux ans. A titre de rappel, le record du monde du 200 m nage libre masculin en grand bassin (50 m) est détenu par l'Allemand Paul Biedermann.

Il a établi ce temps de 1'42"00 le 28 juillet 2009 lors des championnats du monde de Rome. Maintenant, ce qui attire l'attention, c'est la distance choisie. En effet, Ayoub Hafnaoui est théoriquement spécialisé dans le demi-fond et le fond. Il descend de temps à autre sur 400 m mais pour un but bien déterminé.

Cette fois-ci, voilà qu'il tâte du 200 m qui est une épreuve de vitesse. Nul ne doute qu'il travaille son finish, et comme il est rapide, cette incursion l'aidera à se situer. Pour nos nageurs d'élite, indépendamment des championnats du monde de natation en bassin de 25 m (petit bassin) pour l'année 2026, joute qui se tiendra à Pékin (Chine) et qui aura lieu du 1er au 6 décembre 2026, il y aura aussi les Jeux méditerranéens de Tarente. Hafnaoui a-t-il décidé de s'engager sur cette distance pour « titiller » les Français, les Italiens et les Espagnols ? Attendons voir.