Tunisie: Transition énergétique - Atteindre 80 % d'énergies renouvelables d'ici à 2050

Le développement des énergies renouvelables s'inscrit au coeur de la politique énergétique nationale qui s'oriente vers une diversification des sources d'approvisionnement en énergie. L'efficacité énergétique, parallèlement au développement des énergies renouvelables, constitue une priorité dans la stratégie énergétique nationale. Des plans d'action d'efficacité énergétique ont été mis en place dans tous les secteurs clés, en particulier les transports, l'industrie et le bâtiment.

Compte tenu de l'énorme potentiel en énergies renouvelables (solaire et éolienne) dont dispose le pays, la composition d'un bouquet énergétique diversifié avantageant les énergies renouvelables est prévue, pour satisfaire la demande croissante en électricité, préserver l'environnement et réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur.

Pour un pays importateur d'énergie comme la Tunisie, la question est stratégique et où la transition énergétique est une question de souveraineté et de soutenabilité économique. Il s'agit de réduire la dépendance énergétique tout en assurant une transition progressive et maîtrisée. Cette transition est une nécessité vitale pour l'avenir économique et social. Grâce à des investissements majeurs dans les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, le pays ambitionne de réduire sa dépendance aux énergies fossiles.

Un plan à impacts multiples

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Dans l'objectif d'améliorer la sécurité énergétique du pays, alléger les tensions qui pèsent sur le marché de l'électricité et réaliser les objectifs d'atténuation du changement climatique, le gouvernement s'est lancé dans un ambitieux plan visant à exploiter à bon escient les grandes ressources renouvelables du pays pour satisfaire la demande intérieure et de l'exportation.

Le plan vise la mise à plus grande échelle des énergies renouvelables pour réduire la dépendance de la Tunisie vis-à-vis du gaz naturel, principale source de production de l'électricité et optimiser l'importation de l'électricité en période de pointe en été. Il s'agit aussi d'atteindre les objectifs fixés en termes de contribution au mix électrique et de développer de nouveaux marchés d'exportation d'électricité.

Le Plan solaire prévoit, en l'occurrence, la contribution des énergies renouvelables dans le mix électrique à hauteur de 30% en 2030, suivi de la stratégie nationale du secteur de l'énergie qui a fixé cet objectif à 50% en 2035 et de la Stratégie nationale bas carbone qui ambitionne élever ce taux à 80% en 2050.

Le projet Elmed (projet d'interconnexion électrique Tunisie- Italie) arrive à point nommé en vue de contribuer au développement des énergies renouvelables et à l'ouverture d'une nouvelle perspective de diversification de fournisseurs en cas de besoin d'importation de l'électricité.

Ce projet mise aussi sur la diversification et la sécurisation de l'approvisionnement énergétique notamment électrique de la Tunisie, vu la forte dépendance du pays au gaz naturel, majoritairement importé pour la production d'électricité. Il permet à la Steg de s'approvisionner en électricité au moindre coût. Le potentiel des énergies renouvelables est important. Les objectifs pour 2030 sont ambitieux. Mais les réalisations restent limitées.

Renforcer les mécanismes d'investissement La Tunisie est fortement dépendante du gaz naturel pour la production de son électricité, avec près de 96 % de l'électricité produite à partir de cette source fossile, dont plus de 50 % est importée. Cette situation expose le pays à une vulnérabilité économique accrue en raison des fluctuations des prix de ces énergies.

Par ailleurs, bien que la Tunisie dispose d'un potentiel considérable en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, ces secteurs restent largement sous-exploités. Dans ce contexte, une stratégie ambitieuse de transition énergétique est définie visant à atteindre plusieurs objectifs clés d'ici à 2030 : une réduction de l'intensité énergétique de 30 %, la production de 35 % de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, et une baisse de 45 % de l'intensité carbone par rapport aux niveaux de 2010.

Ces objectifs sont essentiels pour renforcer la résilience de l'économie tunisienne face aux perturbations extérieures, telles que l'augmentation des prix des énergies fossiles, la réduction du déficit budgétaire, en diminuant les importations et les subventions liées à l'énergie, tout en ouvrant la voie à la création de nouveaux emplois «verts».

Pour atteindre ces objectifs, il est impératif de renforcer les mécanismes d'investissement, améliorer les compétences des acteurs publics et privés, et garantir la stabilité du réseau électrique pour intégrer efficacement une part croissante d'énergies renouvelables dans le mix énergétique national.

Les défis économiques et environnementaux de cette transition sont aussi multiples: mobiliser les investissements nécessaires, sécuriser les financements internationaux sans alourdir l'endettement public, et garantir que les nouveaux projets ne se traduiront pas par une perte de souveraineté sur des actifs stratégiques.

Par ailleurs, et dans le cadre de la stratégie national de l'énergie, un programme de réforme est conçu, focalisé sur le rétablissement des équilibres financiers de la Steg, l'amélioration de son rendement commercial et technique, le recouvrement de ses créances et le développement de sa gouvernance, dans le cadre d'un contratprogramme s'étendant de 2024 à 2028.

Le programme prévoit également la réalisation de plusieurs projets structurants, dont le projet de corridor électrique reliant le nord et le sud du pays pour assurer le transport de l'électricité produite à partir d'énergies renou- velables. Il prévoit aussi la poursuite de la réhabilita- tion des réseaux, le lancement de l'installation de 150.000 compteurs intelligents dans une première phase, ainsi que l'amélioration de la qualité des services.