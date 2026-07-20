Tunisie: Facebook victime d'une panne mondiale ce dimanche

19 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Facebook a été touché par une panne d'envergure mondiale ce dimanche matin 19 juillet 2026. À la place de leur fil d'actualité, de nombreux utilisateurs ,en Tunisie comme ailleurs, se sont heurtés à un message d'erreur : « Account Temporarily Unavailable » (« Compte temporairement indisponible »), les invitant à réessayer quelques minutes plus tard.

Le site DownDetector, qui recense les signalements de dysfonctionnements, a enregistré un pic brutal de rapports dans plusieurs pays, confirmant l'ampleur de l'incident. La panne touche essentiellement la version web du réseau social, l'application mobile continuant de fonctionner partiellement pour une partie des utilisateurs.

Contrairement à ce que laisse penser le message affiché, il ne s'agit ni d'une suspension de compte ni d'un piratage, mais d'une défaillance technique globale. Meta a d'ailleurs reconnu l'incident et affirme que ses équipes sont mobilisées pour un rétablissement progressif du service, sans toutefois préciser l'origine du problème.

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Il s'agit du troisième incident majeur en quelques mois pour le géant américain, après deux perturbations en juin et une panne mondiale en mars dernier, résolue en près de deux heures. En Tunisie, où Facebook demeure le réseau social dominant pour l'information comme pour le commerce en ligne, chaque interruption paralyse aussitôt une large part de l'activité numérique.

En attendant le retour complet à la normale, inutile de changer son mot de passe : la patience reste le seul remède.

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