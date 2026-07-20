Tunisie: Le ministère de l'Éducation injecte 717 millions de dinars pour lancer une grande réforme scolaire

Le ministère de l'Éducation a confirmé que la réforme du système éducatif pour la période 2026-2030 reposera sur la révision des programmes scolaires, la réorganisation du temps scolaire -- afin de prendre en compte les aspects pédagogiques et psychologiques des apprenants -- et l'accélération de la transition numérique au sein des établissements scolaires.

Cette annonce intervient en réponse à une question écrite posée par la députée Maryam Chérif concernant la détérioration des infrastructures scolaires et l'échec de la réforme du système éducatif. Le ministère a précisé que cette nouvelle orientation s'appuie sur les conclusions de la Consultation nationale ainsi que sur les travaux du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, avec pour objectif de bâtir une école publique plus équitable et de meilleure qualité.

Dans sa réponse, le ministère a ajouté que la réforme 2026-2030 s'appuiera également sur le renforcement de la formation du corps enseignant, le développement de l'enseignement préscolaire, la restructuration des parcours d'orientation et de l'enseignement technique et professionnel, ainsi que sur la révision de la place des langues dans le système éducatif, afin de trouver un équilibre entre la consolidation de la langue arabe et l'ouverture sur les langues étrangères.

Concernant les infrastructures, le ministère de l'Éducation a indiqué que les investissements réalisés au cours des cinq dernières années ont atteint environ 1,5 milliard de dinars. Ces fonds ont permis de financer plus de 5 500 interventions au profit de plus de 3 300 établissements scolaires, englobant la création de nouvelles structures, la maintenance des espaces menaçant la sécurité des élèves, la reconstruction de clôtures, l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et l'installation de caméras de surveillance dans plusieurs écoles.

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Pour l'année 2026, le programme prévoit la création de 19 nouveaux établissements scolaires, l'ajout de 514 espaces de classe et la maintenance ou réhabilitation de 464 établissements, avec une priorité accordée aux zones rurales. À cela s'ajoutent l'acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier scolaire, ainsi que l'allocation de budgets pour des interventions d'urgence.

Dans ce contexte, le ministère a souligné qu'il a alloué 717 millions de dinars à l'investissement dans le secteur de l'éducation au sein du budget de l'année 2026, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à 2025. Cette enveloppe vise à soutenir les projets d'infrastructure et d'équipement, et à poursuivre la mise en oeuvre du programme de réforme du système éducatif.

En conclusion, le ministère a réaffirmé son engagement à poursuivre la réforme de l'école publique, à développer ses infrastructures et à améliorer la qualité de l'enseignement, afin de garantir un environnement scolaire sécurisé et de rehausser le niveau des acquis des élèves et de la qualité de l'apprentissage.