Tunisie: STEG - Voici les régions de Nabeul concernées par les coupures d'électricité ce dimanche

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la possibilité de procéder à des coupures tournantes d'électricité ce dimanche 19 juillet 2026, entre 11h00 et 16h00, dans plusieurs zones relevant des gouvernorats de Nabeul.

Cette mesure, prise dans le cadre de la préservation de la sécurité et de la continuité du réseau électrique, concernera plusieurs délégations, avec des interruptions temporaires et intermittentes.

Les zones concernées sont notamment El Mida, Tazarka, Mrezga, Aïn Kmicha, Somâa, Dar Chaâbane, Béni Khiar, Grombalia, Menzel Bouzelfa et Takelsa.

La STEG précise que le rétablissement de l'alimentation électrique se fera sans préavis et appelle les citoyens à prendre les mesures préventives nécessaires.

La société indique également que cette liste n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées. Pour toute urgence ou demande d'information, les clients peuvent contacter le service dédié au 71 239 222 ou les numéros figurant sur leurs factures de consommation.