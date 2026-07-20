Tunisie: Liste des zones concernées par les coupures d'électricité dans le Grand Tunis aujourd'hui

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé que des coupures tournantes de l'électricité pourraient être appliquées ce dimanche 19 juillet 2026, dans plusieurs zones du Grand Tunis.

Dans un communiqué, la STEG précise que ces interruptions temporaires, qui s'inscrivent dans le cadre de la préservation de la sécurité et de la continuité du système électrique, pourront intervenir entre 11h00 et 16h00, de manière intermittente.

Les coupures pourront concerner plusieurs secteurs relevant des gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba, avec un rétablissement du courant sans préavis.

La société indique que la liste des zones concernées n'est pas définitive et pourrait être élargie à d'autres régions selon l'évolution de la situation.

La STEG invite ses clients à prendre les précautions nécessaires et rappelle que son service d'assistance est disponible au numéro 71 239 222 pour signaler tout incident ou obtenir davantage d'informations. Les clients peuvent également contacter les numéros indiqués sur leurs factures de consommation.