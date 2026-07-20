Tunisie: Impôts - Demain, dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales

19 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Direction Générale des Impôts a rappelé que le 20 juillet 2026 constitue le dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales adhérentes au système de télé-déclaration et de télé-paiement des impôts.

Dans un communiqué publié dans le cadre du calendrier des échéances fiscales du mois de juillet 2026, l'administration a souligné l'importance de respecter cette date afin d'éviter les conséquences juridiques et financières découlant d'un retard dans le dépôt des déclarations fiscales.

Elle a également précisé que la date mentionnée correspond au dernier jour du délai légal et non à l'unique jour de dépôt. Elle appelle ainsi les contribuables à accomplir leurs démarches avant l'échéance finale, afin d'éviter la surcharge de la plateforme informatique et l'encombrement des derniers jours.

Enfin, la Direction Générale des Impôts a indiqué que si la date limite de dépôt d'une déclaration fiscale coïncide avec un dimanche ou un jour férié, la déclaration peut être déposée le premier jour ouvrable suivant, et ce, sans application de pénalités de retard.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.