Tunisie: Impôts - Demain, dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales

La Direction Générale des Impôts a rappelé que le 20 juillet 2026 constitue le dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales adhérentes au système de télé-déclaration et de télé-paiement des impôts.

Dans un communiqué publié dans le cadre du calendrier des échéances fiscales du mois de juillet 2026, l'administration a souligné l'importance de respecter cette date afin d'éviter les conséquences juridiques et financières découlant d'un retard dans le dépôt des déclarations fiscales.

Elle a également précisé que la date mentionnée correspond au dernier jour du délai légal et non à l'unique jour de dépôt. Elle appelle ainsi les contribuables à accomplir leurs démarches avant l'échéance finale, afin d'éviter la surcharge de la plateforme informatique et l'encombrement des derniers jours.

Enfin, la Direction Générale des Impôts a indiqué que si la date limite de dépôt d'une déclaration fiscale coïncide avec un dimanche ou un jour férié, la déclaration peut être déposée le premier jour ouvrable suivant, et ce, sans application de pénalités de retard.