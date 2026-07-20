Tunisie: Canicule persistante - Mehrez Ghannouchi annonce un début d'accalmie thermique la semaine prochaine

19 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La vague de chaleur intense se poursuit en Tunisie, avec des températures élevées attendues ce dimanche, notamment dans les régions intérieures et du Sud, selon les dernières prévisions publiées par l'ingénieur en hydrométéorologie Mehrez Ghannouchi sur sa page officielle Facebook.

Les températures maximales devraient osciller entre 34 et 40°C sur les zones côtières de l'Est et entre 43 et 49°C dans le reste du pays. Les gouvernorats de Jendouba, Béja, Siliana, Le Kef, Zaghouan, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur, Kébili et Tataouine demeurent placés en niveau d'alerte élevé en raison des fortes chaleurs.

Le prévisionniste a également alerté sur l'effet du rayonnement solaire direct, qui pourrait porter la température ressentie au-delà de 50°C durant les heures de pointe, appelant à éviter les expositions prolongées au soleil, particulièrement entre 11h et 16h.

Des cellules orageuses locales pourraient se former, au cours de l'après-midi, sur les reliefs de l'Ouest, accompagnées de pluies éparses. Les vents souffleront du secteur sud, faibles à modérés, avec un renforcement possible lors des passages nuageux orageux. La mer restera peu agitée, favorable aux activités nautiques dans le respect des consignes de sécurité.

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Mehrez Ghannouchi a recommandé de multiplier la consommation d'eau, d'éviter l'exposition directe au soleil et de ne pas laisser les enfants, les personnes âgées ou les animaux dans les véhicules, même pour une courte durée.

Par ailleurs, les dernières tendances météorologiques indiquent une amélioration progressive attendue à partir de la semaine prochaine, avec une baisse graduelle des températures qui devrait marquer le début du recul de la vague de chaleur actuelle.

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