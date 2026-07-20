Gabon: Église Évangélique du Gabon/Une décision, beaucoup de questions - Le Synode national reporté

Le report du Synode national de fin et de renouvellement de mandat de l'Église Évangélique du Gabon (EEG), décidé par la décision n°0278/EEG/PR/LSAE/2026, est loin de faire l'unanimité. Présentée comme une mesure conservatoire destinée à préserver la paix, l'unité et la sérénité au sein de l'Église, cette décision soulève pourtant de nombreuses interrogations tant sur son fondement juridique que sur les motivations qui la sous-tendent.

Il ne fait aucun doute que la paix est une valeur cardinale de toute communauté chrétienne. Dans une période où les débats autour de la succession à la présidence de l'Église se sont intensifiés, chacun peut comprendre la volonté des responsables d'éviter toute fracture. Cependant, une question essentielle demeure : la recherche de la paix peut-elle justifier que l'on s'écarte des règles qui organisent le fonctionnement de l'institution ?

La première interrogation concerne précisément la légalité de la décision. Celle-ci fait référence à la Constitution de l'Église ainsi qu'aux attributions du Président du Conseil national, sans toutefois citer la moindre disposition lui conférant explicitement le pouvoir de reporter un Synode national de fin de mandat.

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Or, dans toute institution organisée par des textes, les compétences des autorités ne se présument pas ; elles doivent être clairement établies. Lorsqu'une décision d'une telle portée n'est adossée à aucun fondement juridique explicite, elle expose inévitablement son auteur à des contestations.

Mais au-delà de cette question de droit, c'est surtout la motivation de la décision qui laisse perplexe. Les considérants évoquent des « échanges », des « communications » et des « prises de position » autour de la désignation du futur Président de l'Église. Une formulation particulièrement générale qui ne permet pas de comprendre ce qui aurait véritablement justifié une mesure aussi exceptionnelle.

Quels sont exactement les événements qui auraient rendu impossible la tenue du Synode ? Quels incidents majeurs se seraient produits ? Quelles menaces concrètes auraient compromis la sécurité des participants ou empêché matériellement l'organisation des travaux ? La décision demeure silencieuse sur ces éléments pourtant essentiels. En l'absence d'explications précises, les fidèles sont invités à accepter une décision exceptionnelle sans connaître les faits exceptionnels qui la justifieraient.

Cette absence de démonstration surprend d'autant plus que les périodes précédant un Synode de fin et de renouvellement de mandat ont toujours suscité une forte effervescence au sein de l'Église Évangélique du Gabon.

Les ambitions s'y révèlent, les candidatures se dessinent, les soutiens s'organisent, les débats s'animent et les opinions s'affrontent parfois avec vigueur. Cette réalité n'a pourtant rien d'inhabituel. Elle fait partie de la vie démocratique de toute institution appelée à renouveler ses dirigeants.

Le mandat qui s'achève n'a pas moins fait couler de salive que d'encre. Les discussions ont été nombreuses, les prises de position parfois fermes et les sensibilités clairement exprimées. Pourtant, cette situation n'a rien d'inédit.

Les précédents renouvellements de mandat ont connu des contextes tout aussi passionnés. Les débats étaient parfois vifs, les ambitions assumées et les rivalités bien réelles. Malgré cela, aucun report du Synode n'avait été envisagé.

Les institutions avaient fonctionné normalement et les responsables avaient été élus dans le respect des textes.

Dès lors, une question s'impose : qu'est-ce qui distingue réellement la situation actuelle des précédentes ? Si les circonstances sont devenues plus graves, pourquoi la décision ne le démontre-t-elle pas ? Pourquoi ne décrit-elle pas précisément les faits qui auraient rendu impossible la tenue du Synode ? Une décision aussi importante ne peut durablement convaincre sans une motivation circonstanciée, fondée sur des éléments objectifs et vérifiables.

Une autre interrogation mérite également d'être posée. Depuis plusieurs semaines, certains discours semblent laisser entendre que la région synodale du Ntem constituerait un foyer particulier de tensions, voire un facteur de risque pour la bonne tenue du Synode. Même si cette idée n'est pas explicitement formulée dans la décision, elle semble progressivement s'installer dans l'opinion.

Une telle perception apparaît pourtant difficilement conciliable avec l'histoire de cette région. Pourquoi vouloir attribuer à la région synodale du Ntem l'image d'une région critique ? Pourquoi laisser croire qu'elle serait celle de tous les dangers alors que rien, dans les faits, ne permet de l'affirmer ? Les filles et les fils du Ntem ont toujours démontré leur attachement à l'Église, à ses institutions et à sa stabilité.

Comme partout ailleurs, les opinions peuvent y être diverses et les ambitions légitimes. Mais lorsque l'intérêt supérieur de l'Église est en jeu, ils ont su, au fil des années, transcender les intérêts individuels pour privilégier le bien commun.

Faire peser sur une seule région la responsabilité supposée d'un climat national de tension reviendrait non seulement à ignorer cette réalité, mais aussi à créer des fractures là où l'Église devrait précisément oeuvrer au rassemblement. Aucune région synodale ne mérite d'être stigmatisée sur la base d'appréciations subjectives ou de perceptions non démontrées. L'unité de l'Église ne se construira jamais en désignant des territoires ou des communautés comme des sources potentielles de désordre.

Le report du Synode soulève également une conséquence institutionnelle majeure : il prolonge de fait le mandat du Président et du Conseil national. Si une telle prorogation n'est prévue ni par la Constitution ni par les règlements de l'Église, elle pose inévitablement la question de la légitimité des autorités maintenues en fonction au-delà du terme initial de leur mandat.

À cette interrogation s'ajoute une autre incertitude. La décision annonce que le Synode sera convoqué à une date qui sera fixée « en temps opportun », sans préciser le moindre calendrier. Une telle imprécision ne contribue guère à rassurer les fidèles. Elle entretient au contraire un climat d'attente et d'incertitude susceptible d'alimenter davantage les spéculations que de restaurer la sérénité recherchée.

Au fond, le véritable enjeu dépasse le simple report d'un Synode. Il concerne la manière dont une institution entend gérer ses périodes de tension. Les circonstances exceptionnelles peuvent justifier des mesures exceptionnelles, mais encore faut-il que celles-ci reposent sur un fondement juridique incontestable, soient motivées par des faits clairement établis et s'inscrivent dans le respect des règles communes.

L'Église Évangélique du Gabon a toujours traversé des périodes de débats passionnés. Les ambitions personnelles n'y sont pas nouvelles, pas plus que les divergences d'opinions. Pourtant, son histoire montre que les filles et les fils de l'Église ont toujours su placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers lorsque l'essentiel était en jeu. C'est cette maturité collective qui a permis aux précédents Synodes de se tenir dans le respect des textes et dans la dignité.

Aujourd'hui, plus que jamais, la paix ne saurait être opposée au droit. Elle en est, au contraire, l'une des conséquences les plus précieuses. Car une paix durable ne repose pas sur des décisions insuffisamment expliquées, mais sur la transparence, le respect des règles et la confiance que les fidèles accordent à leurs institutions. C'est précisément cette confiance qui, aujourd'hui, mérite d'être pleinement restaurée.