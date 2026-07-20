Sénégal: Lutte contre le tabac - La prévalence recule de 6 % à 4 % au pays

La consommation de tabac poursuit sa baisse au Sénégal. La dernière Enquête nationale sur le tabagisme, réalisée par le Programme national de lutte contre le tabagisme (PNLT) en collaboration avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), révèle que le taux de prévalence est passé de 6 % à 4 %.

Ces résultats ont été présentés samedi à Kaolack lors d'un atelier d'information destiné aux professionnels des médias.

Selon le coordonnateur du PNLT, Dr Oumar Bâ, la baisse est également observée chez les hommes, où la prévalence est passée de 11 % à 9 %, soit une réduction de près de 25 %. Tout en saluant cette évolution, il a mis en garde contre la progression des cigarettes électroniques, de plus en plus utilisées par les adolescents.

Le responsable du PNLT a aussi regretté le non-respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, une situation qui expose encore près de 1,2 million de personnes au tabagisme passif. Il a plaidé pour une implication renforcée des Forces de défense et de sécurité dans l'application de la législation antitabac.

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L'enquête relève par ailleurs un recul de la publicité en faveur des produits du tabac, une évolution jugée encourageante. Dr Bâ a invité les médias à poursuivre leurs actions de sensibilisation. Il a également annoncé que les médicaments destinés au sevrage tabagique pourraient être intégrés à la liste des médicaments essentiels afin d'en améliorer l'accessibilité. Avant Kaolack, le PNLT avait déjà organisé des sessions d'information au profit des FDS, des gestionnaires de lieux publics et des autorités sanitaires régionales.