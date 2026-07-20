Tunisie: Déclenchés à l'aube, trois incendies maîtrisés à Aïn Drahem

Par ces temps de canicule où le mercure s'affole pour grimper, les incendies connaissent une recrudescence dangereuse. Le feu s'est spécialement attaqué ces derniers jours dans les forêts de Jendouba, causant des dommages à des dizaines d'hectares de ces importants espaces forestiers. Continuant sur cette même lancée, un feu s'est déclenché à l'aube de ce lundi 20 juillet 2026 à plusieurs localités de Aïn Drahem.

En effet, le sinistre a concerné les localités d'El Khoualeya, Sidi Asker et Safsaf Bouhira El Mellah. Dans ces localités relevant de la délégation d'Aïn Draham, le feu s'est déclarée aux alentours de deux heures du matin après que des incendies simultanés dans les forêts de pins d'Alep et de maquis ont couvert ces zones.

Ceci dit, soutenus par les efforts des citoyens de la région, les unités de la protection civile et les agents forestiers ont réussi à maîtriser trois incendies qui se sont déclarés à Aïn Draham, à l'aube. L'extinction du feu a été le fruit d'une intervention pénible, laborieuse et qui a duré plus de cinq heures.

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Malgré des conditions spécialement difficiles où l'accès des pistes se faisait rude, la propagation des flammes a été rapide et accentuée par les vents de sirocco et la dispersion des foyers d'incendie, les agents de la protection civile d'Aïn Draham et les agents forestiers sont parvenus à intervenir sur les lieux. Appuyée par les efforts de plusieurs habitants et par des renforts de la protection civile de Jendouba et de Tabarka, l'intervention a été couronnée par une maîtrise du feu.

La bravoure des intervenants a ainsi empêché la propagation des flammes qui avaient, hélas, ravagé environ 8 hectares de forêts de pins d'Alep et de maquis. Par ailleurs, la protection civile, les agents forestiers et les citoyens ont réussi à isoler une habitation située au coeur de la forêt, empêchant les flammes de l'atteindre et évitant un drame à ses occupants.

Les opérations de noyage des foyers résiduels ainsi qu'une surveillance continue sont actuellement en cours sur place pour parer à toute urgence.