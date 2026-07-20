Tunisie: Classement FIFA - L'équipe de Tunisie recule de 12 places et se classe au 57e rang mondial

20 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'équipe nationale tunisienne de football a enregistré un recul important de 12 places dans le classement mondial de la FIFA publié ce lundi. Les Aigles de Carthage pointent désormais au 57e rang mondial et à la 11e place à l'échelle africaine.

Le Maroc conserve sa position de leader sur le continent africain et grimpe à une impressionnante 6e place mondiale.

Au niveau international, l'Espagne se hisse à la première place mondiale au lendemain de son sacre en Coupe du monde, décroché ce dimanche grâce à sa victoire face à l'Argentine (1-0 après prolongations).Le top 6 mondial se compose désormais de l'Espagne, suivie de l'Argentine, de la France, de l'Angleterre, du Brésil et du Maroc.

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