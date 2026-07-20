Tunisie: Pétrole brut - Baisse de 7% de la production nationale à fin mai 2026

La production nationale de pétrole brut a atteint 489 mille tonnes à la fin du mois de mai 2026, enregistrant un recul de 7% par rapport à la même période de l'année 2025, selon le rapport sur la conjoncture économique publié par l'Observatoire national de l'énergie et des mines.

Cette tendance baissière se traduit également par une diminution du rythme quotidien. Le niveau moyen de production est ainsi passé de 26,7 mille barils par jour à fin mai 2025 à 25,3 mille barils par jour à fin mai 2026.

L'analyse par site montre que cette contraction a touché la majorité des gisements pétroliers du pays. Les baisses les plus significatives concernent les champs suivants, à savoir: Ashtart (-51%),El Zaouia (-100%),Ghib (-44%), Franig/Bagel/Tarfa (-48%), Hasdrubal (-24%), M.L.D (-30%),Adam (-10%)

En contrepartie, certaines exploitations sont parvenues à inverser la tendance en affichant une progression de leur rendement sur cette période. C'est notamment le cas des champs de Sidi Marzouk (+91%), Chergui (+67%), Nawara (+15%) et Serkina (+7).