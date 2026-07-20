Tunisie: Canada - De nouvelles perspectives de coopération universitaire

Le délégué commercial chargé du secteur de l'éducation à l'ambassade du Canada en Tunisie a pris part aux activités de la Semaine internationale de l'éducation de la Colombie-Britannique 2026, organisée récemment dans la ville de Kelowna.

À cette occasion, de nouveaux contacts ont été établis avec plusieurs des principales universités et collèges anglophones du Canada, indique l'ambassade du Canada en Tunisie.

Cette participation a permis d'ouvrir des canaux de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur de premier plan dans l'Ouest canadien, en vue de développer de nouveaux partenariats dans les domaines de la mobilité étudiante, de la recherche scientifique et des programmes de formation conjoints. L'objectif est de renforcer le positionnement de la Tunisie en tant que partenaire stratégique de la coopération académique avec le Canada.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à consolider les liens entre les institutions universitaires tunisiennes et canadiennes, tout en élargissant les perspectives de partenariat éducatif entre le Canada, la Tunisie et le continent africain.