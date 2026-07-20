Tunisie: Baisse de 14% de la production du gaz naturel à fin mai

20 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les ressources en gaz naturel ont atteint 698 ktep-pci, à fin mai 2026, enregistrant, ainsi, une baisse de 14% par rapport à la même période de l'année précédente, selon le rapport sur « la conjoncture économique (mai 2026) »publié par l'Observatoire National de l'Energie et des Mines.

La production nationale du gaz commercial sec a enregistré une quasi-stabilité. Il convient de noter que le champ Nawara et celui de Chergui ont enregistré respectivement une hausse de production de 10% et de 26%. Pour ce qui est du Gaz commercial du sud, sa production a enregistré une hausse de 5%, alors que le Champ Hasdrubal a connu une baisse de la production de 17%.

L'observatoire a noté une baisse du forfait fiscal sur le transit de gaz d'origine algérienne de 33%, à fin mai 2026 par rapport à fin mai 2025 en se situant à 225 ktep-pci.

Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la part cédée à la STEG et celle destinée à l'exportation montre qu'à fin mai 2026, la quasi-totalité de la redevance a été cédée à la STEG, représentant près de 87 % du volume total.

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A signaler qu'un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l'Etat Tunisien a été enregistré en 2025 d'une quantité de 240 millions de Cm3, en cours de régularisation.

S'agissant des achats du gaz algérien, ils ont enregistré une hausse de 8% entre fin mai 2025 et fin mai 2026, pour se situer à 1143 ktep-pci.

L'approvisionnement national en gaz naturel a enregistré une quasi-stabilité entre fin mai 2025 et fin mai 2026 pour se situer à 1812 ktep-Pci.

Quasi-stabilité de la demande de gaz naturel

La demande totale de gaz naturel a enregistré une quasi-stabilité entre fin mai 2025 et fin mai 2026 pour se situer à 1807 ktep-pci.

Pour la demande destinée à la production d'électricité, elle a enregistré une quasi-stabilité, tout comme celle destinée à la consommation finale.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (65% de la demande totale à fin mai 2026), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel d'environ 91%.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a connu une quasi stabilité pour se situer à 624 ktep-pci.

La demande des clients moyenne et basse pression a enregistré une légère hausse de 1% et celle des clients haute pression a enregistré une baisse de 3%.

La consommation spécifique globale des moyens de production électrique a enregistré une baisse 3% entre fin mai 2025 et fin mai 2026 pour se situer à 195.3 tep/GWh.

D'ailleurs, la production d'électricité à partir du gaz naturel a enregistré une hausse de 3% entre fin mai 2025 et fin mai 2026, a indiqué le rapport sur « la conjoncture économique (mai 2026).

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