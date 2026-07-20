Tunisie: La SNIT lance la vente de nouveaux logements sociaux

La Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) a annoncé le lancement de la vente au grand public d'un ensemble d'appartements relevant du logement social collectif au sein de la résidence « Narjess », située à Ezzahrouni, dans la banlieue ouest de Tunis, à partir de ce lundi 20 juillet 2026.

Dans un communiqué, la SNIT a précisé que le projet propose plusieurs types d'appartements afin de faciliter l'accès à la propriété aux citoyens souhaitant acquérir un logement. Certaines unités peuvent également être financées dans le cadre du dispositif « Premier logement » (Masken Aouel), via un crédit dédié, conformément aux programmes nationaux de soutien à l'acquisition de la résidence principale.

Les appartements mis en vente et leurs prix, TVA de 7 % comprise, se répartissent comme suit :

Des appartements d'une chambre et salon : superficie à partir de 56 m², à partir de 153 400 dinars. Des appartements de deux chambres et salon : superficie à partir de 72 m², à partir de 183 400 dinars. Des appartements de trois chambres et salon : superficie à partir de 104 m², à partir de 267 100 dinars.

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La société a également indiqué que des places de parking au sol sont disponibles pour certaines unités proposées à la vente.

Enfin, la SNIT a annoncé l'organisation de visites sur site par ses services commerciaux afin de permettre aux acquéreurs potentiels de découvrir les appartements de la résidence « Narjess», d'évaluer la qualité des travaux réalisés et de prendre connaissance de l'emplacement du projet, situé à proximité des principaux équipements et services publics de la zone.