Tunisie: Tozeur - L'oasis de Helba menacée par des fuites d'eaux usées à répétition

Le Groupement de Développement Agricole (GDA) de l'oasis de Helba-Ouest, située dans la délégation de Tozeur, a tiré la sonnette d'alarme face aux fuites répétées d'eaux usées dans le drain principal des oasis de Helba-Ouest et Helba-Est. Cette situation représente une menace environnementale sérieuse pour les exploitations agricoles adjacentes à ce canal d'évacuation.

Le trésorier du groupement, Naceur Hamdi Bacha, a signalé que ces fuites se produisent à quelques mètres seulement de la station d'épuration, au niveau des conduites qui acheminent les eaux traitées vers le déversoir final. Il a souligné que malgré la baisse du niveau de la nappe phréatique dans le drain depuis le mois d'avril dernier, ce dernier reste dangereusement pollué par les eaux usées.

Les cultures menacées

Ce problème n'est pas récent et affecte les deux oasis depuis plusieurs années. C'est pourquoi la situation du drain fait l'objet d'un suivi constant de la part des services techniques de la Commissariat régional au développement agricole (CRDA), qui procèdent régulièrement à des opérations de curage et de nettoyage.

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Ces interventions visent à éviter l'obstruction du canal et à empêcher la remontée des eaux vers la surface, ce qui submergerait les cultures maraîchères et les palmiers environnants. Toutefois, le responsable a affirmé que les eaux usées qui s'infiltrent actuellement provoquent des dégâts directs aux palmiers et aux autres plantations.

Bien que les équipes de l'Office National de l'Assainissement (ONAS) soient déjà intervenues par le passé pour renouveler les canalisations et réparer les pannes, la réapparition des fuites nécessite de nouvelles mesures. Selon M. Bacha, des solutions techniques durables doivent être adoptées pour stopper ces infiltrations et empêcher certains agriculteurs d'utiliser ces eaux non traitées et impropres à l'irrigation. Il préconise notamment de surélever le niveau des regards de raccordement et des conduites, tout en renforçant les contrôles et en sanctionnant les contrevenants.

Il convient de rappeler que ces canaux jouent un rôle crucial dans l'évacuation des eaux de drainage à forte salinité, inutilisables pour l'agriculture. Le drain principal des oasis de Helba-Ouest et Helba-Est constitue ainsi un rempart essentiel contre l'engorgement des sols, protégeant directement les terres de plus de 70 agriculteurs.