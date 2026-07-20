Tunisie: Patients sous oxygène - Les établissements de santé renforcent leur dispositif face aux pannes d'électricité

Les établissements hospitaliers de Kébili ont renforcé leur niveau de préparation pour l'accueil des patients souffrant d'insuffisance respiratoire chronique et dépendants de concentrateurs d'oxygène électriques. Cette mesure vise à garantir une prise en charge optimale de ces malades face aux coupures de courant répétées causées par la vague de chaleur que traverse le pays, a indiqué le directeur régional de la santé, Jaouhar Mokni.

Le responsable a précisé ce lundi matin a que, conformément aux directives du ministre de la Santé, une réunion s'est tenue jeudi dernier au siège de la direction régionale de la santé. Rassemblant l'équipe administrative et les directeurs des établissements hospitaliers, cette séance a permis de passer en revue les procédures d'urgence à adopter.

Dès le lendemain, vendredi, et tout au long du week-end, les structures sanitaires ont commencé à admettre les patients concernés, que ce soit à l'hôpital régional ou dans les hôpitaux locaux de Souk Lahad et de Douz, assurant ainsi la continuité de leur oxygénothérapie.

Un protocole d'urgence et une numérisation des soins

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Le responsable a souligné que cette hospitalisation préventive constitue une mesure d'urgence qui englobe également les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Un protocole clair a été mis en place pour leur prise en charge, incluant leur transfert depuis leur domicile jusqu'à leur admission, si nécessaire, dans les services médicaux dédiés.

Par ailleurs, dans le cadre du déploiement du programme de l'hôpital numérique initié par le ministère de la Santé, le directeur régional a annoncé la programmation de plusieurs téléconsultations à l'hôpital régional de Kébili durant le second semestre de l'année en cours. Ces consultations à distance toucheront principalement la dermatologie et l'endocrinologie, avec pour objectif de garantir un accès équitable aux soins spécialisés pour les citoyens, comblant ainsi le manque de spécialistes dans certaines régions.

Enfin, il a rappelé que le service universitaire de cardiologie de l'hôpital régional de Kébili a été renforcé la semaine dernière par l'acquisition d'un appareil de radiographie mobile. Cet équipement vient consolider l'infrastructure du service, qui verra prochainement la création d'une unité d'explorations fonctionnelles afin d'améliorer la qualité des prestations fournies par ce département, actuellement dirigé par deux professeurs hospitalo-universitaires.