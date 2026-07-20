Tunisie: Réorientation universitaire - Ouverture des inscriptions pour l'accès aux Instituts Supérieurs des Études Technologiques

La direction générale des études technologiques a annoncé l'ouverture des inscriptions au concours de réorientation universitaire (session 2026) pour l'accès aux Instituts Supérieurs des Études Technologiques (ISET).

Cette session s'adresse aux étudiants titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent obtenu en 2024 et 2025, et ayant déjà été orientés vers des établissements d'enseignement supérieur. Les modalités s'inscrivent dans le cadre des procédures édictées par la circulaire n°02 de l'année 2026, datée du 22 janvier 2026.

Modalités d'inscription

Dans un communiqué officiel, la direction générale a précisé que le processus d'inscription démarre dès aujourd'hui, lundi 20 juillet 2026, via le site web dédié au concours.

Sur cette plateforme, les candidats peuvent dès à présent consulter les conditions d'éligibilité et de candidature, ainsi que les pièces justificatives requises pour le dossier. Le site permet également d'accéder au calendrier détaillé des épreuves et de prendre connaissance du quota de places disponibles pour les différentes filières et les différents instituts.