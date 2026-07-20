Tunisie: Ligue 1 - Le calendrier de la saison 2026-2027 sera dévoilé à cette date

La Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) a annoncé que le tirage au sort du calendrier du championnat de la Ligue 1 pour la saison sportive 2026-2027 se tiendra le mercredi 29 juillet 2026 à 11h00.

L'opération se déroulera dans la salle des conférences de la Direction nationale de l'arbitrage, au siège de la Fédération tunisienne de football.

Dans un communiqué publié ce lundi 20 juillet 2026, la LNFP précise que cette annonce tient également lieu d'invitation officielle à l'ensemble des clubs concernés, appelés à assister à la cérémonie de tirage au sort qui déterminera le calendrier de la nouvelle saison du championnat.