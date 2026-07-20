Tunisie: Ligue 1 - Le calendrier de la saison 2026-2027 sera dévoilé à cette date

20 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) a annoncé que le tirage au sort du calendrier du championnat de la Ligue 1 pour la saison sportive 2026-2027 se tiendra le mercredi 29 juillet 2026 à 11h00.

L'opération se déroulera dans la salle des conférences de la Direction nationale de l'arbitrage, au siège de la Fédération tunisienne de football.

Dans un communiqué publié ce lundi 20 juillet 2026, la LNFP précise que cette annonce tient également lieu d'invitation officielle à l'ensemble des clubs concernés, appelés à assister à la cérémonie de tirage au sort qui déterminera le calendrier de la nouvelle saison du championnat.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.