Tunisie: Club africain - Le milieu de terrain Haykel Chikhaoui clubiste jusqu'en 2029

Le Club Africain vient d'annoncer ce lundi avoir engagé le milieu de terrain Haykel Chikhaoui pour trois saisons en provenance d'Al-Nasr SC du Koweït.

Chikhaoui, 29 ans, formé à Sochaux a déjà endossé les maillots de deux clubs tunisiens, à savoir, le Stade tunisien et l'US monastirienne avant de mettre le cap sur Ajman SC aux Emirats arabes unis, puis Al-Nasr SC au Koweït.

Avant Haykel Chikhaoui, le club de Bab Jedid avait annoncé l'arrivée d'un autre milieu de terrain; Moataz Zaddem, jusqu'en juin 2028 et du défenseur central Yassine Meriah.