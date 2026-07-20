Tunisie: Club africain - Le milieu de terrain Haykel Chikhaoui clubiste jusqu'en 2029

20 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le Club Africain vient d'annoncer ce lundi avoir engagé le milieu de terrain Haykel Chikhaoui pour trois saisons en provenance d'Al-Nasr SC du Koweït.

Chikhaoui, 29 ans, formé à Sochaux a déjà endossé les maillots de deux clubs tunisiens, à savoir, le Stade tunisien et l'US monastirienne avant de mettre le cap sur Ajman SC aux Emirats arabes unis, puis Al-Nasr SC au Koweït.

Avant Haykel Chikhaoui, le club de Bab Jedid avait annoncé l'arrivée d'un autre milieu de terrain; Moataz Zaddem, jusqu'en juin 2028 et du défenseur central Yassine Meriah.

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