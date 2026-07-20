Cote d'Ivoire: Tingréla/Agriculture - 2,8 milliards FCFA de matériels et d'intrants remis aux producteurs du Nord

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a procédé samedi 18 juillet 2026 à Tengréla, à la remise officielle d'intrants et d'équipements agricoles aux bénéficiaires du Projet de pôle agroindustriel dans le nord (2Pai-Nord et du Projet d'appui au développement du secteur de la viande (Padsv) au titre de la campagne 2026.

D'une valeur totale de 2,8 milliards de Fcfa, ce don bénéficie aux producteurs des régions de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo.

À l'occasion, Bruno Koné a rappelé la volonté du Gouvernement d'investir massivement dans la mécanisation et la production intensive pour atteindre la souveraineté alimentaire.

Le paquet remis est composé de semences améliorées, d'insecticides, de tracteurs, de motoculteurs et de moissonneuses-batteuses-vanneuses. L'objectif est clair : réduire la pénibilité du travail, accroître les rendements et booster les revenus.

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Au nombre de 360, les Organisations professionnelles agricoles (Opa) bénéficiaires, représentant près de 6 000 producteurs dont une majorité de femmes et de jeunes.

Au dire du ministre, le Gouvernement vise, un fine, une production additionnelle de 20 000 tonnes de produits vivriers dont 10 000 tonnes de riz, 3 000 tonnes de maïs, 1 000 tonnes d'arachide et de sésame, 6 000 tonnes de cultures maraîchères.

À l'en croire, il s'agit de « Poser les fondements d'un nouveau modèle agricole ». Cette action dénote de la « la volonté du Gouvernement de traduire partout sur le territoire les grandes orientations nationales par des actions tangibles au bénéfice direct de nos producteurs ».

Bruno Koné n'a pas manqué de souligner que cette nouvelle politique s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara qui vise à moderniser en profondeur l'agriculture ivoirienne.

« Nous sommes en train de poser les fondements d'un nouveau modèle agricole pour les nouvelles générations et pour notre jeunesse. Un modèle qui allie mécanisation, financement adapté, intelligence numérique, résilience climatique et création de valeur », a-t-il ajouté.

Le ministère a également annoncé que d'autres localités recevront des kits similaires dans les prochaines semaines afin d'accélérer la souveraineté alimentaire, réduire la pauvreté et accroître les exportations agricoles.

Au nom des bénéficiaires, Bamba Mamadou a salué un appui qui va « booster la production et améliorer les rendements agricoles ».