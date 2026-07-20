Cote d'Ivoire: 6e édition du Cyber Africa Forum - Protection des données, gouvernance numérique, encadrement de l'IA...au menu

« Construire la confiance numérique de demain ». Tel est le thème de l'édition 2026 du Cyber Africa Forum (Caf). La ville de Cotonou, au Bénin, a été choisie par le commissaire général, l'Ivoirien Franck Kié, pour abriter l'événement.

Selon un communiqué publié par l'initiateur, le Caf se déroulera les 16 et 17 novembre 2026. La sécurisation des usages, la protection des données, la gouvernance numérique, la lutte contre la désinformation, l'encadrement de l'intelligence artificielle ainsi que la capacité des États africains à construire des systèmes numériques plus souverains figurent parmi les principales thématiques qui seront débattues au cours de ce forum, auquel plus de 1 500 participants sont attendus.

Parmi eux figurent des ministres africains, des dirigeants d'entreprises, des investisseurs, des entrepreneurs, des représentants d'agences nationales du numérique ainsi que des experts internationaux de l'écosystème de la sécurité.

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Ce rendez-vous des spécialistes de la cybersécurité est soutenu par le ministère béninois de l'Économie et des Finances ainsi que par le ministère de la Transformation digitale et de l'Innovation. « L'ambition de notre programmation et les nouvelles initiatives que nous dévoilerons cette année annoncent une édition encore plus marquante que la précédente », souligne le commissaire général, Franck Kié.

Cette année, plusieurs nouveautés destinées à élargir le périmètre du forum sont prévues, à en croire le commissaire général. Franck Kié précise qu'un collège d'experts réunira des profils issus du monde académique, des institutions publiques, des entreprises et des organisations internationales afin d'alimenter les réflexions stratégiques.

Il y aura également l'initiative Tech 4 Creatives, qui mettra en avant les usages de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes dans les industries créatives africaines. Un HackerLab sera aussi organisé avec l'appui de l'Agence des systèmes d'information et du numérique du Bénin. Cette initiative mobilisera de jeunes talents africains autour de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité.

En cinq éditions, le Caf a enregistré plus de 6 000 participants venus de plus de 50 pays ainsi que plus de 500 rendez-vous d'affaires. La Côte d'Ivoire a abrité les quatre premières éditions. Pour la deuxième année consécutive, le Bénin accueille l'événement.