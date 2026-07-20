Cote d'Ivoire: Occupation des espaces publics - Aby Raoul appelle les habitants à devenir des sentinelles

Profitant de la 7e édition de la Fête des Parents, le maire de Marcory, Aby Raoul, a lancé un appel ferme aux habitants afin qu'ils dénoncent les occupations illégales des espaces publics. Pour l'édile, la préservation d'un cadre de vie sain passe par une mobilisation citoyenne aux côtés de la municipalité.

À l'occasion de la 7e édition de la Fête des Parents, organisée le samedi 18 juillet 2026 sur le terrain Sobea, au quartier Jean-Baptiste Mockey, autour du thème « Les parents engagés pour un cadre de vie sain », le maire de Marcory, Aby Raoul, a délivré un message sans équivoque en faveur de la protection des espaces publics.

Au-delà de l'hommage rendu aux parents, la cérémonie a consacré une large partie de son intervention à la lutte contre l'occupation anarchique des trottoirs, des voies publiques et des jardins. « Dénoncez tous ceux qui occupent illégalement les trottoirs, appelez-moi ! », a-t-il lancé devant une foule nombreuse.

Pour Aby Raoul, les commerces installés sur les trottoirs, les garages occupant les voies de circulation, les maquis et autres activités implantés dans les jardins publics compromettent la sécurité des usagers et dégradent le cadre de vie.

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« Les trottoirs sont faits pour les piétons et non pour le commerce », a-t-il rappelé, soulignant que ces occupations obligent les passants à marcher sur la chaussée, les exposant ainsi aux accidents.

Déterminé à poursuivre l'opération de libération des espaces publics engagée depuis plusieurs mois, le maire a invité les habitants à devenir de véritables acteurs de cette campagne. Il a même communiqué son numéro de téléphone afin que les citoyens puissent signaler toute occupation irrégulière.

« Vous pouvez m'appeler pour dénoncer tous ceux qui occupent de manière illégale l'espace public », a-t-il déclaré avec une pointe d'humour, précisant qu'il ne répondrait plus aux appels après 22 heures.

Selon lui, la salubrité et l'ordre ne peuvent reposer uniquement sur l'action municipale. « Si nous voulons un cadre de vie sain, c'est l'affaire de tout le monde », a-t-il insisté, appelant les populations à faire preuve de civisme et de vigilance.

La célébration a réuni de nombreuses familles dans une ambiance conviviale, rythmée par des prestations artistiques, des concours de danse, des jeux et la distribution de cadeaux.