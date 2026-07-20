Cote d'Ivoire: 20e édition de Miss Mathématique - Urielle Yahoya et Armelle Dakouri sacrées lauréates

Les lauréates de la 20e édition du concours Miss Mathématique, organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire (Smci) ont été dévoilées, hier, à la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la culture de Treichville.

Élève au Lycée classique d'Abidjan, Armelle Eliora Houenon Dakouri a été couronnée Miss Mathématique Terminale C 2026. À ses côtés se sont illustrées Mien-Chole Monkie, du Lycée Sainte-Marie de Cocody, désignée 1ᣴe dauphine, et Arielle Marie Agoua Miessan, du Lycée moderne Alphonse Assamoi de Divo, sacrée 2e dauphine.

Au niveau de la classe de troisième, c'est Urielle Mopao Yahoya, du Lycée Sainte-Marie de Cocody, qui a été couronnée Miss Mathématique 2026. Colombe Trinité Ruth N'Gouan, du Lycée d'Excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, a été désignée 1ᣴe dauphine, tandis que Lyne-Marie Choyi Diby, du Lycée Sainte-Marie de Cocody, a été sacrée 2e dauphine.

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La Miss de la catégorie Terminale C a remporté des chèques d'une valeur totale de plus de 3 millions de Fcfa, des ordinateurs portables et plusieurs autres dons offerts par les partenaires. Pour sa part, la Miss de la catégorie 3e est repartie avec plus de 2 millions de Fcfa ainsi que de nombreux lots. Les autres lauréates ont également reçu des récompenses en espèces et en nature.

Représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Bema Traoré, conseiller technique, a souligné que ce concours constitue un « formidable » outil de promotion du mérite, d'encouragement des jeunes filles vers les filières scientifiques, mais aussi de construction du capital humain dont la Côte d'Ivoire a besoin pour relever les défis de l'avenir.

« À travers cette initiative, notre pays affirme une conviction essentielle : les sciences n'ont pas de genre. Le talent n'a pas de frontières et l'excellence est le fruit du travail, de la discipline et de la persévérance », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « J'adresse les remerciements du gouvernement à la Société mathématique de Côte d'Ivoire pour son engagement constant en faveur de la promotion des mathématiques, du développement de la culture scientifique et de l'émergence d'une nouvelle génération de talents ivoiriens. »

Il a également salué l'ensemble des entreprises, des institutions ainsi que les partenaires techniques et financiers qui, par leur accompagnement, contribuent à Miss Mathématique, qu'il a qualifié d'initiative d'intérêt national.

Pour sa part, Kassoum Traoré, directeur général du Port autonome d'Abidjan (Paa) et parrain de cette édition, a estimé que ce concours révèle les talents tout en portant un message fort : « Celui de l'égalité des chances et de la conviction que les femmes excellent dans les sciences les plus exigeantes. À toutes les candidates de cette édition 2026, quel que soit votre rang, sachez que vous êtes toutes des lauréates », a-t-il affirmé.

Selon lui, le Paa est fier d'accompagner cette initiative, qui s'inscrit pleinement dans sa mission de promotion du développement durable et du capital humain. C'est dans cette optique qu'il a remis un chèque de 25 millions de Fcfa à la Société mathématique de Côte d'Ivoire pour l'organisation du concours.

Il convient de rappeler que cette 20e édition de Miss Mathématique a enregistré, selon les organisateurs, 700 candidates, toutes admises à leurs examens de fin d'année.