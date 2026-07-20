Cote d'Ivoire: Conférence-dédicace - Christa-Maya présente son ouvrage « Jésus-Christ de retour en Côte d'Ivoire »

La salle des mariages de la mairie de Yopougon a servi de cadre, le dimanche 19 juillet 2026, à la conférence-dédicace de l'ouvrage Jésus-Christ de retour en Côte d'Ivoire, de l'auteure Christa-Maya, qui se présente comme le « réceptacle de Jésus-Christ » ou encore le « messie de cette ère ». La cérémonie, suivie d'une conférence de presse, a réuni des professionnels des médias ainsi qu'un public venu découvrir cette oeuvre.

Dans une atmosphère empreinte de ferveur, Christa-Maya a présenté les motivations qui l'ont conduite à rédiger cet ouvrage, fruit de vingt-cinq années de travail. Le livre comprend 35 chapitres et 48 sous-titres.

Son intervention s'est articulée autour de cinq grands axes, notamment la résurrection, le jugement dernier, le paradis, l'enfer ainsi que la fin du monde. « Ce livre contient des enseignements de la nouvelle école. Il a été élaboré en vue de mettre tous les êtres humains et toutes les religions au même niveau de connaissance », a-t-elle expliqué devant l'assistance.

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La conférence de presse qui a suivi a permis à l'auteure d'apporter des précisions sur les différents points abordés. Elle a indiqué que le titre de l'ouvrage revêt une portée essentiellement spirituelle et traduit son souhait de voir les enseignements qu'il renferme occuper toute leur place dans la vie des populations.

Les échanges avec les journalistes ont également porté sur les objectifs de l'ouvrage, son message central et les perspectives de sa diffusion auprès du grand public.

La cérémonie s'est achevée par une séance de dédicaces, au cours de laquelle de nombreux participants se sont procuré un exemplaire de l'ouvrage et ont échangé avec l'auteure dans une ambiance conviviale.

Rappelons qu'à l'état civil, l'auteure répond au nom d'Anékoré Béatrice. L'ouvrage sera disponible à partir de la fin du mois d'août dans les librairies de France, au prix de 5 000 Fcfa.