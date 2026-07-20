Togo: Près de 2 000 supporters ont vibré pour la finale du Mondial dans la Digital Fan Zone d'Akodesséwa-Kpota

La Digital Fan Zone de la commune Golfe 1 a connu une affluence exceptionnelle dimanche 19 juillet à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde 2026. Près de 2 000 passionnés de football se sont retrouvés à Akodesséwa-Kpota pour suivre, sur écran géant, l'ultime confrontation entre l'Espagne et l'Argentine, dans une ambiance empreinte de ferveur populaire, de convivialité et de civisme.

Bien avant le coup d'envoi, le site affichait déjà complet. Familles, jeunes et amateurs du ballon rond ont partagé ensemble les émotions de cette affiche mondiale, rythmée par les prestations humoristiques du groupe Pasteur Zomino et la prestation musicale de l'artiste Kossi Ape'son. Chants, applaudissements et encouragements ont accompagné cette soirée qui a transformé Akodesséwa-Kpota en véritable temple du football.

Depuis son inauguration le 11 juin dernier, la Digital Fan Zone de Golfe 1 s'est progressivement imposée comme un lieu de rassemblement privilégié des populations durant toute la Coupe du Monde. Accessible gratuitement, elle a offert un cadre sécurisé permettant aux habitants de vivre collectivement les grands rendez-vous du tournoi dans des conditions optimales.

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Au-delà de l'aspect sportif, cette initiative de la municipalité s'est révélée être un véritable outil de promotion de la cohésion sociale, du vivre-ensemble, de la paix et de la tolérance, des valeurs constamment défendues par le maire de la commune, Gbloekpo Koamy Gomado. À chaque rencontre, les spectateurs ont également été sensibilisés aux gestes écocitoyens, notamment à travers la gestion responsable des déchets grâce aux poubelles mises à leur disposition. La Fan Zone a aussi permis aux usagers de faire légaliser leurs documents administratifs sur place, rapprochant ainsi davantage les services municipaux des citoyens.

Représentant le maire lors de cette finale, Elom KPOGO, Directeur de la Communication et du Marketing territorial, s'est félicité du comportement exemplaire des milliers de supporters présents.

« Au nom du Maire Gbloekpo Koamy GOMADO, je voudrais adresser nos sincères remerciements à toute la population pour son sens élevé de responsabilité et de civisme. Nous savions que les enjeux sportifs pouvaient susciter des débats passionnés entre supporters des différentes équipes. Mais ce soir encore, le fair-play, le respect mutuel et la fraternité ont toujours fini par prendre le dessus. C'est la preuve que les messages de paix, de vivre-ensemble et de tolérance que la Mairie n'a cessé de porter tout au long de cette Coupe du Monde ont véritablement trouvé un écho auprès des populations. C'est cette victoire des valeurs qui nous rend le plus fiers », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que cette mobilisation confirme le rôle du sport comme puissant facteur de rapprochement entre les communautés lorsqu'il est accompagné d'une organisation responsable et d'actions de sensibilisation adaptées. Selon lui, la Digital Fan Zone a permis de créer un espace où les rivalités sportives ont laissé place au dialogue, à la fraternité et au respect des règles communes.

La victoire de l'Espagne (1-0) face à l'Argentine est ainsi venue clôturer cette première édition de la Digital Fan Zone du Golfe 1 sur une note de satisfaction générale. Plus qu'un simple espace de retransmission des matchs, cette initiative municipale s'affirme désormais comme un symbole de citoyenneté, de cohésion sociale et de promotion de la paix, laissant entrevoir de nouvelles perspectives pour les grands événements populaires organisés dans la commune.