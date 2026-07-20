Togo: Prévenir d'éventuelles situations d'inondation !

Nouveau constat du gouvernement quant aux opérations organisées par le ministère délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, sous la coordination du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme.

Le ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui, a effectué ce week-end une visite sur plusieurs sites de la capitale togolaise où s'effectuent des travaux post-inondation. Il a visité les dépotoirs de Boka, du Triangle des rails à Gbossimé, et du marché de Zongo. Ont également pris part à cette tournée des représentants du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, du ministère de la Sécurité, ainsi que de l'Agence nationale de la protection civile (ANPC).

Ensemble, ils ont visité les bassins d'orage de Tokoin Tamé, d'Agbalépédo, des 2 Lions, de Caméléon, d'Awatamé et de Babakopé afin de constater le niveau de l'eau. La délégation a noté avec satisfaction que le niveau d'eau dans ces bassins, qui avaient connu des débordements lors des pluies diluviennes des 28 et 29 juin 2026, a considérablement baissé.

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« Il est question d'occuper le terrain de façon continue pour superviser les travaux déjà réalisés, ceux qui sont en cours et envisager d'autres actions afin de prévenir d'éventuelles situations d'inondation », a déclaré le ministre Séna Alipui.

La délégation a également eu l'occasion de visiter la retenue d'eau de Togo 2000, les exutoires du lac Ouest à la plage, qui permettent d'évacuer le trop-plein de la lagune de Boka vers la mer, et le site de Winner's Chapel, où l'opération de pompage des eaux pluviales se poursuit afin d'offrir un cadre de vie sain aux habitants du quartier.