Afrique: Victoire unanime du Sud-Africain Du Plessis face au Nigérian Usman

Ce dimanche 19 juillet 2026, le Sud-Africain Dricus Du Plessis a signé un retour convaincant en s'imposant face au Nigérian Kamaru Usman par décision unanime des juges, lors du combat principal de l'UFC Fight Night disputé à Oklahoma City, aux États-Unis.

Ancien champion de la catégorie des poids moyens, Du Plessis retrouvait l'octogone pour la première fois après sa défaite face à Khamzat Chimaev, qui lui avait coûté sa ceinture. Face à lui, Kamaru Usman, ancien champion des poids mi-moyens, tentait de confirmer sa montée dans la catégorie des moins de 84 kg, avec comme objectif une éventuelle opportunité pour la ceinture en cas de victoire.

Le combat a rapidement tourné à l'avantage du Sud-Africain. Plus précis dans ses enchaînements et dominateur en striking, Du Plessis a pris le contrôle des échanges dès les premiers instants. Les tentatives de takedown d'Usman n'ont pas suffi à inverser la tendance, le Sud-Africain faisant preuve d'une défense solide qui l'a empêché d'être amené au sol.

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Si le Nigérian est parvenu à placer quelques bonnes séquences, celles-ci se sont révélées insuffisantes pour renverser la dynamique face à un adversaire plus constant et plus dangereux debout. Les cinq rounds ont été dominés par Du Plessis, qui a régulièrement trouvé la cible, parvenant à faire chanceler le Nigérian une demi-dizaine de fois.

À l'issue des cinq reprises, les trois juges ont logiquement rendu une décision unanime en faveur du combattant sud-africain. Grâce à cette victoire, Dricus Du Plessis se relance dans la course au titre des poids moyens et confirme son statut de sérieux prétendant à la ceinture détenue par l'Américain Sean Strickland. De son côté, Kamaru Usman voit ses ambitions dans cette catégorie sérieusement freinées, alors qu'il espérait se rapprocher d'un nouveau combat pour le titre mondial.