Tunisie: Sommet de Shanghai sur l'IA - Le pays plaide pour une gouvernance mondiale responsable

La Tunisie a appelé à l'instauration d'un cadre mondial de gouvernance de l'intelligence artificielle fondé sur la transparence, l'équité et le respect des droits humains, lors d'une réunion de haut niveau organisée dans le cadre du Sommet de Shanghai sur l'intelligence artificielle 2026.

Le ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi, a participé à cette rencontre consacrée à la "gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle", qui se tient à Shanghai, en Chine, du 17 au 20 juillet 2026.

Dans son intervention, le ministre a souligné le rôle stratégique de l'intelligence artificielle comme moteur de développement, d'innovation et de coopération internationale, estimant qu'elle doit contribuer à une croissance plus inclusive et à une prospérité partagée entre les nations.

Il a appelé à la mise en place d'une gouvernance mondiale reposant notamment sur la protection des données personnelles, la transparence des algorithmes, l'équité d'accès aux technologies et le respect des droits fondamentaux.

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Réduire la fracture numérique

Sofiane Hemissi a également insisté sur l'importance de réduire la fracture numérique mondiale à travers le développement d'infrastructures numériques modernes et interopérables.

Selon lui, les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle doivent être orientées vers des usages bénéfiques pour les citoyens et permettre un accès plus large aux opportunités offertes par les nouvelles technologies.

À cette occasion, le ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à développer un écosystème national intégré de l'intelligence artificielle, en adéquation avec les orientations du Plan national de développement 2026-2030.

Il a présenté les principaux fondements de la stratégie tunisienne dans ce domaine, basée notamment sur : la priorité accordée à la dimension humaine ; une utilisation inclusive de l'intelligence artificielle ; la préservation de la souveraineté numérique et des données nationales ; le respect des valeurs éthiques, culturelles et sociales.

Un sommet marqué par l'appel de Xi Jinping à la coopération

Les travaux du Sommet de Shanghai sur l'intelligence artificielle 2026 ont démarré vendredi 17 juillet en présence du président chinois Xi Jinping.

Lors de l'ouverture, le dirigeant chinois a estimé que l'intelligence artificielle ne devait pas être « l'apanage d'un seul pays », appelant à davantage d'ouverture et de coopération internationale afin de favoriser un développement partagé de cette technologie.

Ce sommet réunit plusieurs acteurs internationaux autour des enjeux liés à la régulation, à la sécurité et aux perspectives offertes par l'intelligence artificielle.