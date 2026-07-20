Sénégal: Soutien à la candidature de Macky Sall à l'ONU - Diomaye appelle à la mobilisation

Le Sénégal soutiendra officiellement la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU). L'annonce a été faite à l'issue d'une audience accordée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son prédécesseur, vendredi, au Palais de la République.

Selon un communiqué de la présidence, Macky Sall s'est entretenu avec le chef de l'État afin de lui présenter sa candidature à la tête de l'ONU. La rencontre s'est déroulée « dans un climat empreint de cordialité et de courtoisie républicaine », illustrant, selon la même source, la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de privilégier le dialogue, la continuité de l'État et le rassemblement autour des intérêts supérieurs de la Nation.

À l'issue de cet échange, le chef de l'État a décidé que le Sénégal apporterait son « plein soutien » à la candidature de l'ancien président à la plus haute fonction administrative des Nations unies.

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Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye a instruit le gouvernement ainsi que l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser afin de promouvoir cette candidature auprès des États membres de l'organisation internationale.

La présidence appelle également les forces vives de la Nation à se rallier à cette initiative, estimant que cette candidature dépasse désormais la personne de Macky Sall pour devenir celle du Sénégal, au service de l'Afrique et d'un multilatéralisme renforcé.

Si elle est retenue, la candidature de Macky Sall placerait le Sénégal parmi les pays africains en lice pour diriger les Nations unies, dans un contexte où plusieurs États plaident pour une plus grande représentation du continent africain au sein des principales instances de gouvernance mondiale.