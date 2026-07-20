La Société de Limonaderie et de Boissons Rafraichissantes d'Afrique (Solibra) mettra en paiement le 30 juillet 2026, au titre de l'exercice 2025, un dividende annuel brut de 35,012 milliards de FCFA, a informé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières où est cotée de cette entreprise depuis septembre 1998.

Avec un capital composé de 16 460 840 actions, cela correspond à un dividende brut par action de 2 127 FCFA. Il sera appliqué à ce dividende brut un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques (soit un dividende net par action de 1 871,76 FCFA) et 10% pour les personnes morales (soit un dividende net par action de 1 914,3 FCFA).

Les investisseurs qui souhaitent profiter de ce dividende ont jusqu'au mardi 28 juillet 2026 pour renforcer leur portefeuille-titres Solibra puisque la cotation ex-dividende de cette valeur aura lieu à partir du mercredi 29 juillet 2025. Passé ce délai, les responsables de la BRVM annuleront tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.

Au 31 décembre 2025, la Solibra réalise un résultat net de 45,781 milliards de FCFA contre 21,472 milliards de FCFA, soit une progression de 113,21%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son chiffre d'affaires augmente de 68,401 milliards en passant 309,722 milliards de FCFA en 2024 à 378,123 milliards de FCFA en 2025.

Quant à la valeur ajoutée de la société, elle a enregistré une progression de 41% à 120,724 milliards de FCFA contre 85,770 milliards de FCFA en 2024.

En ce qui le concerne, l'excédent brut d'exploitation s'est rehaussé de 29,951 milliards à 87,445 milliards de FCFA contre 57,494 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation est dans la même dynamique avec une réalisation de 65,165 milliards de FCFA contre 34,735 milliards de FCFA en 2024 (+88%).

Il en est de même du résultat des activités ordinaires qui passe de 30,432 milliards de FCFA au 31 décembre 2024 à 63,245 milliards de FCFA durant la période sous revue, soit une évolution de 108%.