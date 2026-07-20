Sénégal: Les Lionnes doivent effacer les souvenirs de leurs dernières défaites, selon un responsable de la FSF

Dakar — Le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Kosso Diané, a demandé lundi aux Lionnes d'effacer les souvenirs de leurs dernières défaites en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie.

"Vous vous apprêtez à disputer votre troisième CAN consécutive. Oui, par le passé, le chemin s'est arrêté en quart de finale, souvent dans la douleur des tirs au but. Mais cet après-midi, je vous le dis : effacez ces souvenirs", a-t-il dit.

Intervenant lors de la cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe nationale de football, il a fait observer que l'édition 2026 de la CAN féminine "est celle de tous les possibles".

"Avec 16 nations pour la première fois, l'ambition est claire : une place en demi-finale au moins, et c'est le billet direct pour la Coupe du monde. La toute première de l'histoire du football féminin du Sénégal. Ce n'est pas un lointain rêve, moins encore une simple vue de l'esprit, c'est une réalité à portée de vos crampons", a dit le deuxième vice-président de la FSF.

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Le Maroc est une terre devenue désormais familière aux sélections sénégalaises, selon Kosso Diané.

"En une seule année, le Sénégal y a conquis deux titres africains majeurs. Nos vaillants Lions séniors ont fait vibrer le pays il y a quelques mois en remportant la CAN 2025 suivis de nos moins de 17 ans qui ont également soulevé le trophée continental à Rabat. Vous avez l'opportunité de marcher sur leurs traces, d'ajouter votre nom à cette légende. Vous devez être à la hauteur de cette performance, et je sais que vous en êtes capables", a ajouté Kosso Diané.

Le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé, a su intégrer de jeunes talents prometteurs tout en s'appuyant sur le vécu des cadres de l'équipe, a-t-il relevé.

"Cette alchimie, cette connexion réussie entre jeunesse et expérience est votre force. Le tirage au sort vous a placées dans le groupe A, aux côtés du Maroc,

pays hôte, de l'Algérie et du Kenya. Un groupe relevé, certes, mais vous avez les qualités pour rivaliser avec les meilleures équipes du continent", a-t-il insisté.

L'équipe nationale féminine de football du Sénégal a reçu ce lundi le drapeau national des mains du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr. Ce dernier représentait de sa collègue en charge de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, empêchée.

Au Maroc, où se tient l'édition 2026 de la CAN féminine, du 25 juillet au 16 août, les Lionnes vont participer à leur quatrième phase finale de CAN, la troisième consécutive.

Quarts de finalistes de la dernière édition, elles vont évoluer dans le groupe A, aux côtés du Maroc, de l'Algérie et du Kenya.