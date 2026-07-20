Sénégal: Le pays va apporter son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de SG des Nations unies

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a décidé que le Sénégal allait apporter son plein soutien à la candidature de l'ancien chef de l'Etat, Macky Sall au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a annoncé lundi le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

"Le Président de la République a décidé que le Sénégal va apporter son plein soutien à la candidature de son Excellence Monsieur Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies", a notamment déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le président de la République, qui a pris cette décision à la suite de l'audience qu'il a accordée vendredi, à l'ancien chef de l'Etat sénégalais, a instruit le Gouvernement et l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pleinement pour promouvoir cette candidature auprès des États membres des Nations Unies, rapporte le texte.

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La diplomatie sénégalaise n'a pas manqué de relayer l'invite faite par le président Faye à toutes les forces vives de la nation à "soutenir cette candidature qui est désormais celle du Sénégal au service de l'Afrique et d'un multilatéralisme plus performant".

L'ancien président de la République, Macky Sall, était à Dakar, vendredi, pour "informer de vive voix", le président Bassirou Diomaye Faye, de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies

"Cette rencontre, qui s'est déroulée dans un climat empreint de cordialité et de courtoisie républicaine, témoigne de l'attachement du chef de l'État au dialogue, à la continuité de l'État et au rassemblement autour des intérêts supérieurs de la nation", a fait valoir le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.