Sénégal: FILDAK 2026 - La direction du livre annonce le lancement du 'Prix Aminata Sow Fall du jeune écrivain'

Dakar — La Direction du livre et de la promotion de la lecture a annoncé avoir lancé un concours d'écriture dénommé "Prix Aminata Sow Fall du jeune écrivain", en perspective de la 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK), prévue du 15 au 19 octobre 2026, a appris l'APS de cette entité du ministère de la Culture.

Ce concours organisé de concert avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) vise à susciter le goût de la créativité et à faire la promotion, l'accompagnement des jeunes créateurs dans le domaine de la littérature, selon les initiateurs.

Il cible principalement de jeunes écrivains sénégalais ou des étrangers résidents au Sénégal. Les candidats ont jusqu'au 4 septembre prochain pour postuler.

Ils doivent être âgés de 35 ans au maximum et proposer un seul manuscrit à déposer au commissariat de la Fildak logé à la Direction du livre et de la promotion de la lecture, précise la même source, ajoutant que les oeuvres seront évaluées en fonction de la qualité de la langue et de la créativité.

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Un jury national composé de professeurs de français, d'écrivains et d'autres experts de la lecture va sélectionner la meilleure production.

La remise du prix se déroulera lors de la FILDAK.

Le lauréat recevra une récompense d'un million de francs CFA, en plus de l'édition de son manuscrit et de sa promotion par la Direction du livre, ajoute cette dernière.