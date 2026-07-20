Sénégal: Touba - Les lauréats du 5e Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba pour le Saint Coran récompensés

Touba — Les lauréats de la cinquième édition du Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké pour le Saint Coran ont reçu leurs distinctions, dimanche, à Touba (centre), au terme d'une compétition destinée à promouvoir la mémorisation et la récitation du Livre saint ainsi que l'excellence dans l'enseignement coranique.

Selon le coordonnateur du comité d'organisation, Djily Niang, cette initiative vise notamment à renforcer l'attachement des jeunes musulmans au Saint Coran, à encourager sa mémorisation, sa récitation et la compréhension de ses enseignements.

Le concours cherche également à honorer les mémorisateurs du Coran, à révéler les talents coraniques, à soutenir les écoles et centres d'enseignement islamique et à promouvoir la méthode de récitation "Warsh", largement pratiquée au Sénégal et en Afrique au sud du Sahara.

"Ce Grand Prix s'inspire de l'attachement de Cheikh Ahmadou Bamba au Saint Coran, auquel il a consacré sa vie, considérant sa lecture et son enseignement comme un héritage spirituel impérissable", a souligné M. Niang.

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Le concours comprend trois catégories : la mémorisation complète avec récitation, intonation et interprétation (tafsir), la mémorisation complète avec récitation et tajwid, ainsi que la mémorisation des dix derniers hizb du Coran avec tajwid.

Les candidats sénégalais ont été sélectionnés à l'issue de phases qualificatives nationales. Des concurrents venus du Niger, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire y ont également pris part.

Selon le comité d'organisation, l'enveloppe globale des récompenses attribuées aux trois premiers de chaque catégorie s'élève à 11 millions de francs CFA.

Organisé du 2 au 4 Safar (17-19 juillet 2026) en collaboration avec le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, le Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké pour le Saint Coran est une initiative annuelle du Daara Cheikhoul Khadim destinée à promouvoir l'enseignement coranique et à valoriser les meilleurs récitants aux niveaux national, régional et international.