Sénégal: Kaffrine - Un comité communal de lutte contre le vol de bétail installé à Kathiotte

Kaffrine — Un comité communal de vigilance chargé de renforcer la lutte contre le vol de bétail, a été installé, lundi, à Kathiotte, une commune du département de Kaffrine (centre).

"Nous sommes là réuni à Kathiotte, pour procéder à l'installation d'un comité communal de vigilance de lutte contre le vol de bétail", a déclaré le président de l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail au Sénégal, El Hadji Aboubacar Bitèye.

Cette entité se donne la mission de promouvoir la vigilance communautaire en renforçant la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, a-t-il expliqué lors de la cérémonie d'installation du comité, en présence de chefs de village et autres acteurs territoriaux dont le maire de la commune de Kathiotte, Cheikh Wilane.

Elu président de la nouvelle structure locale Elimane Wilane s'est félicité de la mise en place de ce comité en parlant d"'outil important pour la sécurisation du cheptel".